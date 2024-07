Mais um adeus: Nadal e Alcaraz caem para americanos em Paris

Depois de uma emotiva despedida das quadras de Roland Garros no simples, com uma derrota para Novak Djokovic, o espanhol Rafael Nadal deu adeus nesta quarta-feira, 31, para suas chances nas duplas de ganhar sua terceira medalha olímpica. A dupla formada por Nadal e Carlos Alcaraz não conseguiu passar dos americanos Rajeev Ram e Austin Krajicek, com as parciais de 6/2 e 6/4.

Nadal foi medalhista de ouro em simples em Pequim 2008 e de duplas nos Jogos Rio 2016, junto a Marc López. Alcaraz, por sua vez, disputa sua primeira Olimpíada e ainda segue vivo na chave de simples, com duelo marcado contra Tommy Paul, dos Estados Unidos, na quinta-feira.

A dupla espanhola, que junta soma 15 títulos no saibro de Roland Garros (“apenas” 14 de Nadal e um de Alcaraz), começou bem em Paris. Primeiro, passou pelos argentinos Máximo González e Andrés Molteni, para em seguida pelas os holandeses Tallon Griekspoor e Wesley Koolhof.

Com os americanos Ram e Krajicek, uma dupla ex-número 1 do mundo e mais experiente, não conseguiram impor ritmo de jogo, principalmente por um visível cansaço de Alcaraz, que jogou poucas horas antes contra o russo Roman Safiullin, que compete sob bandeira neutra.