Maior ganhador de títulos da história, Djokovic soma ouro de Paris à coleção

Aos 37 anos, Novak Djokovic só não tinha um título importante em sua carreira. Não mais. O maior ganhador de títulos de Grand Slam da história, com 24 troféus, venceu o prodígio espanhol Carlos Alcaraz por 2 sets a 0 ( 7/6 (3) e 7/6 (2)) conquistando a medalha de ouro da Olimpíada de Paris, neste domingo, 4.

A vitória dá a Djokvic o direito de dizer que venceu absolutamente todos os títulos do tênis: os quatro Grand Slams (Roland Garros, Wimbledon, Australian Open e US Open), os 9 Masters 1000 (Indian Wells, Miami Open, Monte-Carlo Masters, Madrid Open, Italian Open, Canadian Open, Cincinnati Open, Shanghai Masters, Paris Masters), o ATP Finals, a Copa Davis e uma Olimpíada.

A emoção foi visível, sobretudo por se tratar, possivelmente, de sua última Olimpíada. Ao marcar o match point, o tenista se jogou no saibro da quadra Philippe Chatrier, a principal do complexo de Roland Garros. Em seguida, pegou a bandeira da Sérvia e correu para comemorar com a família na arquibancada.

Em uma aula de execução e superação, vindo de uma lesão no joelho que o tirou de cena por parte deste ano, Djokovic entra em um clube seleto: só ele, André Agassi e Rafael Nadal têm os quatro Grand Slam e o ouro olímpico. Entre as mulheres, Serena Williams e Steffi Graf representam o grupinho. A alemã foi um pouco além e ganhou os cinco títulos em um único ano, em 1988.

A disputa com Alcaraz também soluciona uma dúvida. Antes deste domingo, os dois haviam se enfrentado seis vezes, com três partidas vencidas para cada lado. Djokovic, como de costume em sua vitoriosa carreira, sai à frente.