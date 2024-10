Liverpool x Chelsea: horário, onde assistir e prováveis escalações

Liverpool e Chelsea vão realizar o jogo mais esperado do fim de semana no futebol europeu. Em partida válida pela oitava rodada da Premier League, os times vão se enfrentar no histórico estádio de Anfield, em Liverpool, às 12h30 deste domingo, dia 20.

O confronto pode mudar a ordem da tabela, já que atualmente o Liverpool é o primeiro colocado, com 18 pontos e, em caso de derrota, pode ser ultrapassado por Arsenal e Manchester City, que tem 17 pontos. Já o Chelsea está na quarta colocação. Em caso de vitória, os blues podem chegar à vice-liderança, mas em caso de derrota o time londrino pode ir até para a sétima posição.

Após essa partida, o Liverpool vai voltar a campo na quarta-feira, dia 23, para enfrentar o RB Leipezig, pela Champions League. O Chelsea vai atuar novamente na quinta, 24, contra o Panathinaikos, pela Conference League.

Para a partida, o Liverpool não poderá contar com o goleiro brasileiro Alisson, que está machucado. Harvey Elliott e Federico Chiesa também estão no departamento médico. Além deles, Luís Diaz e Alexis Mac Allister devem ser poupados por causa do desgaste com as suas seleções durante os jogos da Data FIFA.

Do outro lado, o Chelsea não poderá contar com os suspensos Wesley Fofana e Marc Cucurella, que estão com cartões amarelos acumulados. Além deles, Reece James voltou a treinar essa semana, mas também não deve ir para jogo.

Como assistir ao jogo entre Liverpool e Chelsea?

A partida será transmitida pela ESPN e pelo streaming Disney+.

Onde será realizada a partida?

A partida será realizada no Estádio de Anfield, em Liverpool, às 12h30.

Prováveis escalações:

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk e Robertson; Jones e Gravenberch; Salah, Szoboszlai e Gakpo; Diogo Jota. Técnico: Arne Slot.

Chelsea: Sanchez; Gusto, Disasi, Colwill e Veiga; Caicedo e Fernández; Madueke, Palmer e Sancho; Jackson. Técnico: Enzo Maresca

Arbitragem:

O árbitro da partida será o inglês John Brooks.