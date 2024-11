Liga das Nações da UEFA: França recebe Israel sob forte esquema de segurança

A partida entre França e Israel, nesta quinta-feira, 14, às 16h45 (horário de Brasília), no Stade de France, acontece sob forte clima de tensão e um robusto esquema de segurança. O jogo é válido pela quinta rodada do grupo 2 da Liga das Nações da UEFA 2024/25 e pode confirmar a classificação dos franceses para as quartas de final da competição. O canal de TV por assinatura Sportv 2 transmite ao vivo.

O contexto da partida é marcado pelos recentes episódios de violência em Amsterdã, na Holanda, envolvendo torcedores do Ajax e do Maccabi Tel Aviv, em jogo da Liga Europa. Autoridades holandesas confirmaram que torcedores de ambos os lados estiveram envolvidos nos confrontos, que incluíram ataques a torcedores do Maccabi considerados antissemitas e amplamente condenados.

Diante deste cenário, as autoridades francesas prepararam um forte esquema de segurança para a partida. Serão 4 mil policiais e agentes de segurança no entorno do Stade de France e outros 1.500 no transporte público, com o objetivo de garantir a segurança de todos os presentes.

Laurent Nuñez, chefe da polícia francesa, afirmou que a presença policial se estenderá para além do estádio, incluindo espaços públicos e transportes, antes e depois da partida, como aprendizado dos eventos em Amsterdã. A unidade tática de elite da Polícia Nacional Francesa, conhecida como Raid, estará presente no estádio, com alguns policiais à paisana entre os torcedores, além de haver forte vigilância em Paris, incluindo locais de culto judaicos e escolas.

Alerta de Israel

A preocupação com a segurança é tamanha que o Conselho de Segurança Nacional de Israel alertou seus cidadãos no exterior para que evitem eventos esportivos e culturais, especialmente a partida em Paris. Apesar de não haver ameaças específicas, o Ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, afirmou que “risco zero não existe” e que medidas excepcionais foram tomadas antes, durante e depois do jogo.

O clima de tensão impactou a venda de ingressos, com apenas 20 mil dos 80 mil disponíveis vendidos, e apenas 150 torcedores israelenses devem comparecer, escoltados pela polícia. O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, reconheceu a influência do contexto na partida, afirmando que “ninguém dentro da equipe pode ser insensível a um contexto tão pesado” e que isso impacta na quantidade de torcedores e tudo que a partida representa.

A partida também traz à memória o ataque terrorista de 13 de novembro de 2015, quando a França jogava contra a Alemanha no Stade de France e duas explosões aconteceram do lado de fora do estádio, resultando na morte de 130 pessoas. Deschamps, que estava presente naquela ocasião, lamentou a data, afirmando que “é uma data triste para nós, dado o que aconteceu em 2015”.