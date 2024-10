Juventude x Palmeiras: horário, onde assistir e prováveis escalações

Juventude e Palmeiras se enfrentam neste domingo, dia 20, em um jogo muito importante para as duas equipes, que ocupam lados opostos na tabela de classificação. De um lado, o Palmeiras precisa vencer para continuar sonhando com o título, já o Juventude precisa da vitória para fugir da parte de baixo da tabela.

Atualmente o Juventude está na 14ª colocação da tabela, com 34 pontos, 3 a mais que o Athletico, o primeiro time do Z-4. O clube gaúcho não vence uma partida pelo Campeonato Brasileiro desde o dia 15 de setembro, quando ganhou do Fluminense no Estádio Alfredo Jaconi, ou seja, quase um mês atrás. Em todo o campeonato, o Juventude só perdeu duas partidas como mandante.

O Palmeiras está em busca de um tricampeonato brasileiro, o que igualaria o feito do São Paulo entre 2007-2009, até então o único tricampeão consecutivo da era dos pontos corridos. O clube paulista tem 57 pontos e ocupa a segunda colocação do campeonato, na cola do líder Botafogo. Com o empate do Fortaleza e a derrota do Flamengo, o alviverde pode aproveitar a oportunidade para despontar como o único concorrente do alvinegro carioca ao título.

Como assistir ao jogo entre Juventude e Palmeiras?

O jogo terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Onde será realizada a partida?

A partida será realizada no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 20 horas.

Prováveis escalações:

Juventude: Gabriel; João Lucas, Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê (Jean Carlos); Erick Farias, Lucas Barbosa e Ronie Carrillo Técnico: Jair Ventura

Palmeiras: Weverton; Rocha, Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Arbitragem:

O trio de arbitragem será comporto por Alex Gomes Stefano, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Thiago Rosa de Oliveira. No VAR, o árbitro será Carlos Eduardo Nunes Braga.