Jogos de hoje, terça-feira, 11 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

A terça-feira terá uma agenda de jogos reduzida. Enquanto não começam os jogos das seleções na Data FIFA, a Champions League Feminina e a rodada da Serie B do Campeonato Brasileiro serão os destaques de hoje.

Quatro jogos vão acontecer pela Champions League feminina, dois deles são às 14h45: Juventus x Arsenal e Barcelona x St. Polten. Às 17 horas a bola rola para mais duas partidas: Manchester City x Hammarby e Bayern x Valerenga.

Pela Série B, América Mineiro e Ituano entram em campo às 19 horas. Um pouco mais tarde, às 21 horas, Guarani e Amazonas se enfrentam em Campinas. Às 21h30, Botafogo-SP e Ceará jogam.

Agenda dos principais jogos desta terça-feira, 11 de novembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Champions League Feminina:

14h45 – Juventus e Arsenal – DAZN

14h45 – Barcelona x St Polten – DAZN

17h00 – Manchester City x Hammarby – DAZN

17h00 – Bayern x Valerenga – DAZN

Série B:

19h00 – América-MG x Ituano – Sportv e Premiere

21h00 – Guarani x Amazonas – TV Brasil, Canal GOAT (Youtube) e Premiere

21h30 – Botafogo-SP x Ceará – Sportv e Premiere

Como assistir ao jogo entre América Mineiro e Ituano hoje?

América Mineiro e Ituano entram em campo às 19 horas no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela rodada 36 da Série B. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Como assistir ao jogo entre Juventus e Arsenal hoje?

Juventus e Arsenal se enfrentam pela Champions League feminina às 14h45. O jogo terá transmissão do Dazn.

Como assistir Guarani e Amazonas hoje?

Guarani e Amazonas vão se enfrentar pela rodada 36 da Série B no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, às 21 horas. O jogo terá transmissão da TV Brasil, do Canal GOAT no Youtube e do Premiere.

Como assistir Botafogo de Ribeirão Preto e Ceará hoje?

Botafogo de Ribeirão Preto e Ceará jogam hoje em Ribeirão Preto, pela rodada 36 da Série B, às 21h30. O jogo terá transmissão do Sportv e do Premiere.