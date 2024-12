Jogos de hoje, terça-feira, 10 de dezembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Nesta terça-feira teremos a volta da Champions League, com nove jogos válidos pela rodada 6 da fase de grupos. Às 14h45, o Dínamo Zagreb enfrenta o Celtic, mesmo horário de Girona e Liverpool. Às 17 horas, cinco jogos vão acontecer de forma simultânea, são eles: Bayer Leverkusen x Inter de Milão, Atalanta x Real Madri, RB Leipzig x Aston Villa, Club Brugge x Sporting, RB Salzsburg x PSG, Shaktar Donetsk x Bayern de Munique e Brest x PSV.

Essa será a antepenúltima rodada da fase de grupos e o Liverpool lidera a competição com 15 pontos.

Agenda dos principais jogos desta terça-feira, 10 de dezembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Champions League:

14h45 – Dinamo Zagreb x Celtic – Space e Max (Streaming)

14h45 – Girona x Liverpool – TNT e Max (Streaming)

Continua após a publicidade

17h00 – Atalanta x Real Madri – SBT, TNT e Max (Streaming)

17h00 – Bayer Leverkusen x Inter de Milão – Max (Streaming)

17h00 – Club brugge x Sporting – Max (Streaming)

Continua após a publicidade

17h00 – RB Salzburg x PSG – Max (Streaming)

17h00 – Shaktar Donetsk x Bayern de Munique – Space e Max (Streaming)

17h00 – RB Leipzig x Aston Villa – Max (Streaming)

Continua após a publicidade

17h00 – Brest x PSV – Max (Streaming)

Como assistir ao jogo entre Bayer Leverkusen e Inter de Milão hoje?

Bayer Leverkusen e Inter de Milão entram em campo às 17 horas na BayArena, em Leverkusen, pela rodada 6 da Champions League. O jogo vai ter transmissão exclusiva do Max por streaming.

Como assistir ao jogo entre Atalanta e Real Madri hoje?

A bola vai rolar para Atalanta e Real Madri às 17 horas, em Bergamo, na Itália, pela rodada 6 da Champions League. A partida vai passar no SBT, na TNT e no Max.

Continua após a publicidade

Como assistir Shaktar Donetsk x Bayern de Munique hoje?

Pela rodada 6 da Champions League, Shaktar Donetsk e Bayern de Munique se enfrentam no Veltins-Arena, na cidade de Gelsenkirchen, na Alemanha, às 17 horas. A partida vai ser transmitido no streaming Max com exclusividade.

Publicidade