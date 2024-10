Jogos de hoje, terça, 29 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

A terça-feira, dia 29, começa com a agenda da Copa da Alemanha, que vai ter um dia com diversos jogos. Dos principais, Às 14 horas a rodada começa com Bayer Leverkusen x Elversberg e RB Leipezig x St. Pauli. Um pouco mais tarde, às 16h45, a bola rola para Sttutgart x Kaiserslautern e Wolfsburg x Borussia Dortmund.

O Campeonato Italiano vai ter uma rodada tripla durante a tarde. Cagliari x Bologna e Lecce x Verona jogam às 14h30. O principal jogo da rodada vai ser Milan x Napoli, que entram em campo às 16h45.

A Série B retorna hoje com uma rodada com 4 jogos. Brusque e Chapecoense e Goiás e Operário jogam às 19 horas. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Amazonas enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto enquanto o Guarani encara o Novorizontino.

Também às 21h30, rola a bola para o principal jogo do dia, a grande decisão da semifinal da Copa Libertadores da América, entre River Plate e Atlético Mineiro.

Agenda dos principais jogos desta terça-feira, 29 de outubro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Copa da Alemanha:

14h00 – Leverkusen x Elversberg – Disney+ (Streaming)

14h00 – Leipezig x St. Pauli – Disney+ (Streaming)

16h45 – Sttutgart x Kaiserslautern – Disney+ (Streaming)

16h45 – Wolfsburg x Dortmund – Disney+ (Streaming)

Campeonato Italiano:

14h30 – Cagliari x Bologna – Disney+ (Streaming)

14h30 – Lecce x Verona – Disney+ (Streaming)

16h45 – Milan x Napoli – ESPN e Disney+ (Streaming)

Série B:

19h00 – Brusque x Chapecoense – Sportv e Premiere

19h00 – Goiás x Operário – TV Brasil, Canal GOAT (Youtube) e Premiere

21h30 – Amazonas x Botafogo-SP – TV Brasil, Canal GOAT (Youtube) e Premiere

21h30 – Guarani x Novorizontino – Sportv e Premiere

Copa Libertadores:

21h30 – River Plate x Atlético-MG – ESPN e Disney+ (Streaming)

Como assistir ao jogo entre River Plate e Atlético Mineiro hoje?

River Plate e Atlético Mineiro se enfrentam pela Copa Libertadores na noite de hoje, 29, às 21h30, no Estádio Monumental de Nuñez. O jogo vai ter transmissão da ESPN e do Disney+.

Como assistir ao jogo entre Milan x Napoli hoje?

Milan e Napoli vão jogar pelo Campeonato Italiano, às 16h45, no Estádio San Siro. O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Como assistir RB Leipezig e St. Pauli hoje?

RB Leipezig e St. Pauli se enfrentam às 14 horas pela Copa da Alemanha. O jogo terá transmissão do Disney+.

Como assistir Guarani x Novorizontino hoje?

Guarani e Novorizontino entram em campo às 21h30, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela Série B. O jogo terá transmissão do Sportv e do Premiere.