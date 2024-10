Jogos de hoje, quarta, 23 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

No dia de hoje, 23, os grandes destaques vão ser as competições continentais. Pela Champions League, dois jogos vão abrir a tarde de jogos. Às 13h45, a Atalanta enfrenta o Celtic e o Brest joga contra o Bayer Leverkusen. Mais tarde, às 16 horas, sete jogos vão acontecer simultaneamente, são eles: Atlético de Madri x Lille; Barcelona x Bayern; Benfica x Feyenoord; Manchester City x Sparta Praga; RB Leipzig x Liverpool; RB Salzsburg x Dínamo Zagreb; Young Boys x Inter de Milão.

Pela Europa League, dois jogos vão abrir a rodada: Galatasaray e Elfsborg e Braga e Bodo/Glimt se encaram no mesmo horário, às 11h30.

Cruzeiro e Lanús vão duelar pela primeira semifinal da Copa Sul-americana, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, às 19 horas.

De noite, o principal destaque vai ser o jogo válido pela semifinal da Libertadores, entre Botafogo e Peñarol, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Pela Série B, quatro jogos vão dar continuidade na rodada 33: Ponte Preta x Brusque, às 19 horas, Paysandu x Coritiba, às 19h30, Botafogo-SP x Ituano, às 20 horas e Operário x América Mineiro, às 21h30.

Ainda em competições

Continua após a publicidade

Agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 23 de outubro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Champions League:

13h45 – Atalanta x Celtic – Space e Max (Streaming)

13h45 – Brest x Bayer Leverkusen – TNT e Max (Streaming)

16h00 – Atlético de Madri x Lille – Max (Streaming)

16h00 – Barcelona x Bayern – TNT e Max (Streaming)

Continua após a publicidade

16h00 – Benfica x Feyenoord – Max (Streaming)

16h00 – Manchester City x Sparta Praga – Max (Streaming)

16h00 – RB Leipzig x Liverpool – Space e Max (Streaming)

16h00 – RB Salzsburg x Dínamo Zagreb – Max (Streaming)

16h00 – Young Boys x Inter de Milão – Max (Streaming)

Continua após a publicidade

Europa League:

11h30 – Galatasaray x Elfsborg – CazéTV (Youtube)

11h30 – Braga x Bodo/Glimt – Sem transmissão

Copa Sul-americana:

19h00 – Cruzeiro x Lanús – Paramount+ (Streaming)

Libertadores:

21h30 – Botafogo x Peñarol – Globo e Paramount+ (Streaming)

Campeonato Brasileiro Série B:

19h00 – Ponte Preta x Brusque – Premiere e Canal GOAT (Youtube)

Continua após a publicidade

19h30 – Paysandu x Coritiba – Sportv3 e Premiere

20h00 – Botafogo-SP x Ituano – Premiere e Canal GOAT (Youtube)

21h30 – Operário x América Mineiro – Premiere, TV Brasil e Canal GOAT (Youtube)

Como assistir ao jogo entre Barcelona e Bayern hoje?

Barcelona e Bayern de Munique se enfrentam às 16 horas no Estádio Olímpico, em Barcelona, pela Champions League. O jogo terá transmissão da TNT e da Max.

Como assistir ao jogo entre RB Leipzig e Liverpool hoje?

RB Leipezig e Liverpool vão jogar pela Champions League às 16 horas, na Red Bull Arena, em Leipzig. O jogo terá transmissão do canal Space e da Max.

Continua após a publicidade

Como assistir Cruzeiro e Lanús hoje?

Cruzeiro e Lanús se enfrentam pela semifinal da Copa Sul-americana, às 19 horas, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O jogo terá transmissão exclusiva do streaming Paramount+.

Como assistir Botafogo e Peñarol hoje?

Botafogo e Peñarol vão se enfrentar pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O jogo terá transmissão da Globo e do Paramount+.