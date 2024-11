Jogos de hoje, sexta-feira, 22 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

A agenda de jogos desta sexta-feira, 22, está recheada de jogos pela Europa durante a tarde e pelo Brasil durante a noite. Às 15 horas Mônaco e Brest se enfrentam pela Ligue 1. Um pouco mais tarde, às 17 horas, é a vez de Paris Saint Germain e Toulouse entrarem em campo pelo mesmo campeonato.

Pela Bundesliga, Bayern de Munique e Augsburg vão jogar às 16h30, na Allianz Arena, em Munique. Às 17 horas, é a vez de Getafe e Real Valladolid se enfrentarem em partida válida pela La Liga.

Três jogos vão acontecer ao longo da noite pela Série B, são eles: Coritiba x Botafogo-SP, às 19 horas, Avaí x Ponte Preta, às 20 horas e Ituano x Amazonas, às 21h30.

Para fechar o dia, a bola vai rolar para Fluminense e Fortaleza às 21h30, no Estádio do Maracanã, em um jogo isolado do Campeonato Brasileiro.

Agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 22 de novembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Campeonato Francês:

15h00 – Mônaco x Brest – CazéTV

17h00 – PSG x Toulouse – CazéTV

Campeonato Alemão:

16h30 – Bayern de Munique x Augsburg – Sportv e CazéTV

Campeonato Espanhol:

17h00 – Getafe x Real Valladolid – Disney+ (Streaming)

Série B:

19h00 – Coritiba x Botafogo-SP – Sportv3 e Premiere

20h00 – Avaí x Ponte Preta – Canal GOAT (Youtube) e Premiere

21h30 – Ituano x Amazonas – Premiere

Campeonato Brasileiro:

21h30 – Fluminense x Fortaleza – Sportv e Premiere

Como assistir ao jogo entre PSG e Toulouse hoje?

PSG e Toulouse se enfrentam pela Ligue 1 às 17 horas, no Parque dos Príncipes, em Paris. O jogo terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Como assistir ao jogo entre Bayern de Munique e Augsburg hoje?

Bayern de Munique e Augsburg entram em campo às 16h30, na Allianz Arena, em Munique, em partida válida pela Bundesliga. A partida terá transmissão do Sportv e da CazéTV.

Como assistir Coritiba e Botafogo-SP hoje?

Coritiba e Botafogo-SP jogam hoje às 19 horas, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela Série B. O jogo terá transmissão do Premiere e do Canal GOAT no Youtube.

Como assistir Fluminense e Fortaleza hoje?

Fluminense e Fortaleza se enfrentam hoje, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro, às 21h30. O jogo terá transmissão do Sportv e do Premiere.