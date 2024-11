Jogos de hoje, sexta-feira, 15 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Nesta sexta-feira de Data FIFA, o dia começa com um jogo das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026, entre Indonésia e Japão, que se enfrentam às 9 horas.

Pela Liga das Nações da UEFA, a bola vai rolar para nove jogos durante a tarde. Às 14 horas, Chipre e Lituânia entram em campo. Às 16h45, oito jogos vão ocorrer simultaneamente, são eles: Portugal x Polônia, Dinamarca x Espanha, Suíça x Sérvia, Escócia x Croácia, Romênia x Kosovo, Luxemburgo x Bulgária, Irlanda do Norte x Belarus e San Marino x Gibraltar.

Dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 também vão ocorrer hoje. O primeiro deles é Uruguai e Colômbia, às 21 horas. Um pouco depois, às 22h30, Peru e Chile entram em campo.

Agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 15 de novembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Classificatória asiática para a Copa do Mundo:

09h00 – Indonésia x Japão – ESPN e Disney+ (Streaming)

Liga das Nações da UEFA:

14h00 – Chipre x Lituânia – Sportv2

16h45 – Portugal x Polônia – Sportv

16h45 – Dinamarca x Espanha – ESPN e Disney+ (Streaming)

16h45 – Escócia x Croácia – Disney+ (Streaming)

16h45 – Suíça x Suécia – Disney+ (Streaming)

16h45 – Romênia x Kosovo – Disney+ (Streaming)

16h45 – Luxemburgo x Bulgária – Disney+ (Streaming)

16h45 – Irlanda do Norte x Belarus – Disney+ (Streaming)

16h45 – San Marino x Gibraltar – Disney+ (Streaming)

Série B:

16h00 – Operário x Mirassol – Sportv2 e Premiere

Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo:

21h00 – Uruguai x Colômbia – Sportv

22h30 – Peru x Chile – Sportv3

Como assistir ao jogo entre Portugal e Polônia hoje?

Portugal e Polônia se enfrentam hoje, às 16h45, no Estádio do Dragão, em Portugal, pela Liga das Nações da UEFA. A partida terá transmissão do Sportv.

Como assistir ao jogo entre Dinamarca e Espanha hoje?

Dinamarca e Espanha se enfrentam pela Liga das Nações da UEFA, às 16h45. O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Como assistir Operário e Mirassol hoje?

Operário e Mirassol se enfrentam pelo Brasileirão Série B às 16 horas. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Como assistir Uruguai e Colômbia hoje?

Uruguai e Colômbia jogam nessa noite, no Estádio Centenário, no Uruguai, às 21 horas, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O jogo terá transmissão do Sportv.