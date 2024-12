Jogos de hoje, segunda-feira, 9 de dezembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Depois de um final de semana com muitos jogos ao redor do mundo e com a definição do Campeonato Brasileiro, a segunda-feira, dia 9 de dezembro, está com uma agenda de jogos mais enxuta, com somente três jogos com transmissões em campeonatos europeus.

Em partida válida pela rodada 15 do Campeonato Italiano, o Monza enfrenta a Udinese no Stadio Brianteo, em Monza, às 16h45. O Monza está na penúltima colocação da tabela com 10 pontos e precisa desesperadamente da vitória. Já a Udinese está na nona colocação com 17 pontos.

Pela rodada 15 da Premier League, West Ham e Wolverhampton se enfrentam às 17 horas, em Londres. O time visitante somou somente nove pontos na competição e está na penúltima colocação, enquanto os mandantes estão na 14ª colocação, com 15 pontos.

Também às 17 horas, Getafe e Espanyol jogam pelo Campeonato Espanhol, no Coliseum Alfonso Pérez. O confronto é direto na briga contra o rebaixamento, já que o time da casa está na 17ª colocação, com 13 pontos, os mesmos pontos do time visitante, que vem logo abaixo, em 18º lugar.

Agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 9 de dezembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Campeonato italiano:

16h45 – Monza x Udinese – Disney+ (Streaming)

Premier League:

17h00 – West Ham x Wolverhampton – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

La Liga:

17h00 – Getafe x Espanyol – Disney+ (Streaming)

Como assistir ao jogo entre Monza e Udinese hoje?

Pelo Campeonato Italiano, o Monza enfrenta a Udinese no Stadio Brianteo, em Monza, às 16h45. O jogo vai ter transmissão exclusiva do Disney+ por streaming.

Como assistir ao jogo entre West Ham e Wolverhampton hoje?

A bola vai rolar para West Ham e Wolverhampton às 17 horas, em Londres, pela Premier League. A partida vai passar na ESPN4 e no Disney+.

Como assistir Getafe e Espanyol hoje?

Getafe e Espanyol se enfrentam pelo Campeonato Espanhol, às 17h. O jogo vai ser transmitido no Disney+ com exclusividade.

