Jogos de hoje, segunda-feira, 25 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Depois de um intenso fim de semana de jogos pelo mundo todo, a segunda-feira, 25, vai ter uma agenda mais enxuta de jogos. Pelo Campeonato Italiano, às 14h30, a bola vai rolar para Empoli e Udinese. Um pouco mais tarde, às 16h45, é a vez de Venezia e Lecce se enfrentarem.

Na Premier League, um jogo isolado vai fechar a rodada 12. No St’ James Park, o Newcastle vai receber o West Ham, às 17 horas.

Pelo Campeonato Argentino, Belgrano e Independiente Rivadavia se enfrentam às 21h15 no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza.

Agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 25 de novembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Campeonato Inglês:

17h00 – Newcastle x West Ham – ESPN e Disney+ (Streaming)

Campeonato Italiano:

14h30 – Empoli x Udinese – Disney+ (Streaming)

16h45 – Venezia x Lecce – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

Campeonato Argentino:

21h15 – Belgrano x Independiente Rivadavia – Disney+ (Streaming)

Como assistir ao jogo entre Newcastle e West Ham hoje?

Newcastle e West Ham vão se enfrentar no St’ James Park, às 17 horas, em partida válida pela rodada 12 da Premier League. O jogo vai ter transmissão da ESPN e do Disney+ por streaming.

Como assistir ao jogo entre Empoli e Udinese hoje?

Empoli e Udinese vão entrar em campo pela rodada 13 do Campeonato Italiano, no estádio Carlo Castellani, em Empoli, às 14h30. A partida vai passar com exclusividade no serviço por streaming Disney+.

Como assistir Venezia e Lecce hoje?

Venezia e Lecce jogam hoje pela rodada 13 do Campeonato Italiano, no estádio Pierluigi Penzo, em Veneza, às 16h45. O jogo vai ter transmissão da ESPN4 e do streaming Disney+.

Como assistir Belgrano e Independiente Rivadavia hoje?

Belgrano e Independiente Rivadavia se enfrentam hoje, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, às 21h15, pela rodada 24 do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão exclusiva do serviço por streaming do Disney+.