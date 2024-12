Jogos de hoje, segunda-feira, 2 de dezembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Depois de um fim de semana de muitas partidas, a agenda de jogos desta terça-feira, dia 2 de dezembro, está mais enxuta.

Às 16h45, Roma e Atalanta vão entrar em campo no Estádio Olímpico de Roma, pela rodada 14 do Campeonato Italiano. A Atalanta está vivendo um início de temporada mágico e precisa vencer para seguir no pelotão dos primeiros colocados da competição. Já a Roma não faz um bom início de temporada e precisa da vitória para ganhar um respiro e subir colocações.

Pela rodada 15 da La Liga, Sevilla e Osasuna se enfrentam às 17 horas. O Osasuna faz um bom começo de campeonato, com 6 vitórias, 4 empates e somente 4 derrotas. Já o Sevilla tem 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas.

Pelo Campeonato Português, o Porto enfrenta o Casa Pia às 17h45, no Estádio do Dragão. O clube da casa precisa da vitória para seguir na cola do líder Sporting.

Agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 2 de dezembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Campeonato Italiano:

16h45 – Roma x Atalanta – Disney+ (Streaming)

La Liga:

17h00 – Sevilla x Osasuna – Disney+ (Streaming)

Campeonato Português:

17h45 – Porto x Casa Pia – ESPN3 e Disney+ (Streaming)

Como assistir ao jogo entre Roma e Atalanta hoje?

Roma e Atalanta entram em campo às 16h45 pela rodada 14 do Campeonato Italiano, no Estádio Olímpico de Roma. O jogo vai ter transmissão exclusiva do serviço Disney+ por streaming.

Como assistir ao jogo entre Sevilla e Osasuna hoje?

A bola vai rolar para Sevilla e Osasuna às 17 horas, em Sevilha, pela rodada 15 da La Liga. A partida vai passar com exclusividade no serviço de streaming Disney+.

Como assistir Porto x Casa Pia hoje?

Porto e Casa Pia se enfrentam às 17h45 no Estádio do Dragão, no Porto, em Portugal, pela rodada 12 do Campeonato português. O jogo terá transmissão da ESPN3 e do Disney+ por streaming.