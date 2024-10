Jogos de hoje, sábado, 26 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Neste sábado, a agenda do futebol está completa. Às 10 horas, Napoli e Lecce se enfrentam pelo Campeonato Italiano. Bologna e Milan, às 13 horas e Atalanta contra Verona, às 15h45, fecham a rodada no sábado. Pela Bundesliga, Augsburg e Dortmund e RB Leipzig e Freiburg jogam às 10h30. Um pouco mais tarde, às 13h30, Werder Bremen e Bayer Leverkusen entram em ação. Pela Premier League, Brighton e Wolverhampton e Manchester City e Southampton entram em campo às 11 horas. Pela La Liga, o destaque do dia é nada mais nada menos que el clásico, sim, Barcelona e Real Madrid se encaram às 16 horas.

Pela Série A do Campeonato Brasileiro, oito jogos abrem a rodada do campeonato, já que neste domingo, em virtude do segundo turno das eleições, não terão partidas. Quatro jogos vão acontecer simultaneamente às 16:30 horas, são eles: Flamengo x Juventude, Grêmio x Atlético-GO, Palmeiras x Fortaleza e Vitória x Fluminense. Às 18h30, Athletico e Cruzeiro entram em campo. Um pouco depois, às 19 horas, a bola rola para outras duas partidas: Atlético Mineiro e Internacional e RB Bragantino e Botafogo. Às 21 horas, São Paulo e Criciúma fecham o dia de jogos.

Pela Série B, Ceará e Paysandu e Mirassol e Ponte Preta jogam às 17 horas.

Agenda dos principais jogos desta sábado, 26 de outubro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Campeonato Italiano:

10h00 – Napoli x Lecce – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

13h00 – Bologna x Milan – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

15h45 – Atalanta x Verona – ESPN2 e Disney+ (Streaming)

Bundesliga:

10h30 – Augsburg x Borussia Dortmund – CazéTV

13h30 – Werder Bremen x Bayer Leverkusen – CazéTV, Sportv e RedeTV!

Premier League:

11h00 – Manchester City x Southampton – ESPN e Disney+ (Streaming)

11h00 – Brighton x Wolverhampton – Disney+ (Streaming)

La Liga:

16h00 – Real Madrid x Barcelona – Disney+ (Streaming)

Série A:

16h30 – Flamengo x Juventude – TV Globo e Premiere

16h30 – Palmeiras x Fortaleza – TV Globo (SP) e Premiere

16h30 – Grêmio x Atlético-GO – TV Globo (RS) e Premiere

16h30 – Vitória x Fluminense – Premiere

18h30 – Athletico x Cruzeiro – CazéTV

19h00 – Atlético-MG x Internacional – Premiere

19h00 – RB Bragantino x Botafogo – Premiere

21h00 – Criciúma x São Paulo – Sportv e Premiere

Série B:

17h00 – Ceará x Paysandu – Canal GOAT (Youtube) e Premiere

17h00 – Mirassol x Ponte Preta – TV Brasil, Canal GOAT (Youtube) e Premiere

Como assistir ao jogo entre Real Madrid e Barcelona hoje?

Real Madri e Barcelona se enfrentam às 16 horas no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pelo Campeonato Espanhol. O jogo terá transmissão exclusiva do streaming Disney+.

Como assistir ao jogo entre Flamengo e Juventude hoje?

Flamengo e Juventude jogam hoje, às 16h30, no Estádio do Maracanã, no Rio. O jogo terá transmissão da TV Globo para o Rio, Minas e outras praças e do Premiere para todo o Brasil.

Como assistir Palmeiras e Fortaleza hoje?

Palmeiras e Fortaleza vão jogar no Allianz Parque, em São Paulo, às 16h30. O jogo terá transmissão da TV Globo para São Paulo e do Premiere para todo o Brasil.

Como assistir Bragantino e Botafogo hoje?

Bragantino e Botafogo jogam hoje, às 19 horas, em Bragança Paulista. O jogo terá transmissão do Premiere.