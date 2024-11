Jogos de hoje, sábado, 23 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

A agenda de jogos de hoje, 23, está completa, com diversos jogos pela Europa, rodada importante do Campeonato Brasileiro e com uma final continental da Copa Sul-Americana.

Logo cedo, às 09h30, Leicester e Chelsea entram em campo pela Premier League. Às 12 horas três partidas vão ocorrer de forma simultânea: Arsenal x Nottingham Forest, Aston Villa x Crystal Palace e Fulham x Wolverhampton. Um pouco mais tarde, às 14h30, é a vez da principal partida da rodada, entre Manchester City e Tottenham.

Pelo Campeonato Espanhol, Valência e Real Bétis se enfrentam às 10 horas, um pouco antes de Atlético de Madri e Alavés entrarem em campo, às 12h15. Mais tarde, às 17 horas, é a vez de Celta e Barcelona jogarem.

Verona e Inter de Milão vão se enfrentar às 11 horas pelo Campeonato Italiano. Às 14 horas, rola a bola para o principal jogo da rodada, entre Milan e Juventus. Mais tarde, às 16h45, é a vez de Parma e Atalanta se enfrentarem.

Pelo Campeonato Alemão, três partidas são destaques hoje, são elas: Bayer Leverkusen x Heidenheim e Borussia Dortmund x Freiburg, ambas às 11h30 e Eintracht Frankfurt x Werder Bremen, às 14h30.

No Campeonato Francês, Lens e Olympique de Marselha entram em campo às 13 horas.

Às 17 horas, a bola rola para o principal jogo do dia, a grande final da Copa Sul-Americana, entre Racing e Cruzeiro.

Pelo Campeonato Brasileiro, quatro jogos vão compôr a rodada deste sábado. Simultaneamente às 19h30, a bola rola para Botafogo x Vitória, Atlético Goianiense x Palmeiras e Juventude x Cuiabá. Um pouco mais tarde, às 21h30, é a vez de São Paulo e Atlético Mineiro entrarem em campo.

Agenda dos principais jogos deste sábado, 23 de novembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Campeonato Inglês:

09h30 – Leicester x Chelsea – ESPN e Disney+ (Streaming)

12h00 – Arsenal x Nottingham Forest – ESPN e Disney+ (Streaming)

12h00 – Fulham x Wolverhampton – Disney+ (Streaming)

12h00 – Aston Villa x Crystal Palace – ESPN3 e Disney+ (Streaming)

14h30 – Manchester City x Tottenham – Disney+ (Streaming)

Campeonato Espanhol:

10h00 – Valencia x Real Bétis – ESPN2 e Disney+ (Streaming)

12h15 – Atlético de Madri x Alavés – ESPN2 e Disney+ (Streaming)

17h00 – Celta x Barcelona – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

Campeonato Alemão:

11h30 – Bayer Leverkusen x Heidenheim – CazéTV

11h30 – Borussia Dortmund x Freiburg – Canal GOAT (Youtube)

14h30 – Eintracht Frankfurt x Werder Bremen – Sportv e Canal GOAT (Youtube)

Campeonato Italiano:

11h00 – Verona x Inter de Milão – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

14h00 – Milan x Juventus – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

16h45 – Parma x Atalanta – Disney+ (Streaming)

Campeonato Francês:

13h00 – Lens x Olympique de Marselha – CazéTV

Copa Sul-Americana:

17h00 – Racing x Cruzeiro – SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+ (Streaming)

Campeonato Brasileiro:

19h30 – Botafogo x Vitória – Premiere

19h30 – Atlético Goianiense x Palmeiras – Premiere

19h30 – Juventude x Cuiabá – Premiere

21h30 – São Paulo x Atlético Mineiro – Sportv e Premiere

Como assistir ao jogo entre Manchester City e Tottenham hoje?

Manchester City e Tottenham se enfrentam às 14h30, pela Premier League. O jogo terá transmissão exclusiva do Disney+ por streaming.

Como assistir ao jogo entre Botafogo e Vitória hoje?

Botafogo e Vitória vão jogar hoje às 19h30, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Como assistir Atlético Goianiense e Palmeiras hoje?

Atlético goianiense e Palmeiras jogam hoje às 19h30, no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia, em partida válida pelo Campeonato brasileiro. O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere.

Como assistir São Paulo e Atlético Mineiro hoje?

São Paulo e Atlético mineiro vão se enfrentar no MorumBIS, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, às 21h30. O jogo terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Como assistir Racing e Cruzeiro hoje?

Racing e Cruzeiro fazem a grande final da Copa Sul-Americana neste sábado, 23, às 17 horas, em Assunção, no Paraguai. O jogo terá transmissão do SBT, da ESPN, do Disney+ e do Paramount+.