Jogos de hoje, quarta-feira, 6 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Nesta quarta-feira, 6, assim como ontem, a tarde continua com uma rodada completa da Champions League. Nove jogos compõem a rodada hoje. Às 14h45, Club Brugge x Aston Villa e Shaktar Donetsk x Young Boys entram em campo. Mais tarde, às 17 horas, vão ocorrer as seguintes partidas: Inter de Milão e Arsenal, Bayern de Munique x Benfica, PSG x Atlético de Madri, Estrela Vermelha x Barcelona, Sttutgart x Atalanta, Feyernoord x RB Salzsburg e Sparta Praga x Brest.

Pelo Campeonato Argentino, os dois principais clubes entram em campo nesta quarta-feira. O Boca Juniors joga na Bombonera contra o Godoy Cruz, às 19h30. Mais tarde, às 21h30, Instituto e River Plate entram em campo, no Estádio Presidente Peron.

No Brasileirão, os dois finalistas da Copa do Brasil vão jogar durante a noite. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Atlético Goianiense, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, às 21 horas. No mesmo horário, Cruzeiro e Flamengo jogam no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

Agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 6 de novembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Champions League:

14h45 – Club Brugge x Aston Villa – TNT e Max (Streaming)

14h45 – Shaktar Donetsk x Young Boys – Space e Max (Streaming)

17h00 – Inter de Milão x Arsenal – TNT e Max (Streaming)

17h00 – Bayern de Munique x Benfica – Space e Max (Streaming)

17h00 – Estrela Vermelha x Barcelona – Max (Streaming)

17h00 – Sparta Praga x Brest – Max (Streaming)

17h00 – Feyenoord x RB Salzsburg – Max (Streaming)

17h00 – PSG x Atlético de Madri – Max (Streaming)

17h00 – Sttutgart x Atalanta – Max (Streaming)

Campeonato Argentino:

19h30 – Boca Juniors x Godoy Cruz – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

21h30 – Instituto x River Plate – ESPN e Disney+ (Streaming)

Campeonato Brasileiro:

21h00 – Atlético-GO x Atlético-MG – Premiere

21h00 – Cruzeiro x Flamengo – Sportv e Premiere

