Jogos de hoje, quarta-feira, 4 de dezembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

A agenda de jogos desta quarta-feira, dia 4, conta com 7 jogos do Campeonato Brasileiro na noite.

Pela Copa da Alemanha, Colônia x Herta Berlim e Wolfsburg x Hoffenheim se enfrentam às 14 horas. Mais tarde, às 16h45, o Kalshrue enfrenta o Augsburg enquanto o RB Leipezig enfrenta o Eintracht frankfurt.

Pela Premier League, Manchester City x Nottingham Forest, Newcastle x Liverpool e Southampton x Chelsea acontecem às 16h30. Às 17h15 é a vez de Manchester United e Arsenal se enfrentarem.

Na Copa da Itália, a bola rola para um jogo isolado entre Fiorentina e Empoli às 17 horas. No mesmo horário, Athletic e Real Madri jogam pela La Liga.

Pelo Campeonato Brasileiro, o dia começa às 19 horas com um jogo entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Às 20 horas três jogos ocorrem simultaneamente: Criciúma x Flamengo, São Paulo x Juventude e Vitória x Grêmio. Às 21h30 a bola rola para Internacional x Botafogo, Cruzeiro x Palmeiras e Atlético Goianiense e Fortaleza.

Agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 4 de dezembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Copa da Alemanha:

14h00 – Colônia x Herta Berlim – Disney+ (Streaming)

14h00 – Wolfsburg x Hoffenheim – Disney+ (Streaming)

16h45 – RB Leipezig x Eintracht Frankfurt – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

16h45 – Karlsruhe x Augsburg – Disney+ (Streaming)

Premier League:

16h30 – Manchester City x Nottingham Forest – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

16h30 – Southampton x Chelsea – ESPN2 e Disney+ (Streaming)

16h30 – Newcastle x Liverpool – Disney+ (Streaming)

17h15 – Arsenal x Manchester United – ESPN e Disney+ (Streaming)

Copa da Itália:

17h00 – Fiorentina x Empoli – CazéTV

La Liga:

17h00 – Athletic x Real Madri – Disney+ (Streaming)

Campeonato Brasileiro:

19h00 – Vasco x Atlético Mineiro – Premiere

20h00 – Criciúma x Flamengo – Premiere

20h00 – São Paulo x Juventude – Premiere

20h00 – Vitória x Grêmio – Premiere

21h30 – Internacional x Botafogo – Globo e Premiere

21h30 – Cruzeiro x Palmeiras – Globo e Premiere

21h30 – Atlético Goianiense x Fortaleza – Globo e Premiere

Como assistir ao jogo entre Arsenal e Manchester United hoje?

Arsenal e Manchester united entram em campo às 17h15 pela rodada 14 da Premier League. O jogo vai ter transmissão da ESPN e do Disney+ por streaming.

Como assistir ao jogo entre Athletic x Real Madri hoje?

A bola vai rolar para Athletic e Real Madri pela La Liga às 17 horas. A partida vai passar com exclusividade no serviço de streaming Disney+.

Como assistir Internacional e Botafogo hoje?

Internacional e Botafogo se enfrentam às 21h30 no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão da Globo e do Premiere.