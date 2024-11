Jogos de hoje, quarta-feira, 27 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

A agenda de jogos desta quarta-feira, 27, está concentrada em jogos de competições continentais europeias. Na Liga dos Campeões da UEFA, nove jogos vão acontecer durante a tarde. Às 14h45, a bola rola para Estrela vermelha x Sttutgart e Sturm Graz x Girona. Às 17 horas, sete jogos vão acontecer simultaneamente: Monaco x Benfica, Aston Villa x Juventus, Bologna x Lille, Celtic x Club Brugge, Dinamo Zagreb x Borussia Dortmund, Liverpool x Real Madri e PSV x Shakhtar Donetsk.

Em partida isolada da Conference league, Başakşehir FK e Petrocub entram em campo às 12h30.

Na parte da noite, às 21 horas, é a vez de Cruzeiro e Grêmio se enfrentarem, pela rodada 35 do Campeonato Brasileiro.

Agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 27 de novembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Conference League:

12h30 – Başakşehir FK x Petrocub – CazéTV

Liga dos Campeões da UEFA:

14h45 – Estrela vermelha x Sttutgart – TNT e Max (Streaming)

14h45 – Sturm Graz x Girona – Space e Max (Streaming)

17h00 – Liverpool x Real Madri – TNT e Max (Streaming)

17h00 – Monaco x Benfica – Space e Max (Streaming)

17h00 – Aston Villa x Juventus – Max (Streaming)

17h00 – Bologna x Lille – Max (Streaming)

17h00 – Celtic x Club Brugge – Max (Streaming)

17h00 – Dinamo Zagreb x Borussia Dortmund – Max (Streaming)

17h00 – PSV e Shakhtar Donetsk – Max (Streaming)

Campeonato Brasileiro:

21h00 – Cruzeiro x Grêmio – Sportv e Premiere

Como assistir ao jogo entre Liverpool x Real Madri hoje?

Liverpool e Real Madri vão se enfrentar nesta quarta-feira, às 17 horas, no estádio de Anfield, em Liverpool, pela Liga dos Campeões da UEFA. O jogo vai ter transmissão da TNT e da Max por streaming.

Como assistir ao jogo entre Monaco x Benfica hoje?

Às 17 horas, Monaco e Benfica entram em campo em um duelo válido pela Liga dos Campeões da UEFA. A partida vai passar no Space e por streaming na Max.

Como assistir Aston Villa e Juventus hoje?

Aston Villa e Juventus se enfrentam às 17 horas, pela Liga dos Campeões da UEFA. O jogo terá transmissão exclusiva da Max por streaming.

Como assistir Cruzeiro e Grêmio hoje?

Na noite de hoje, às 21ho0, a bola vai rolar no Mineirão, em Belo Horizonte, para a partida entre Cruzeiro e Grêmio. O jogo terá transmissão do Sportv e do Premiere.