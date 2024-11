Jogos de hoje, quarta-feira, 13 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Nesta quarta-feira um jogo isolado do Campeonato Brasileiro, um jogo do Campeonato Uruguaio e a continuação da rodada da Champions League feminina são os destaques do dia.

Quatro jogos vão acontecer pela Champions League feminina, dois deles são às 14h45: Galatasaray x Wolfsburg e Real Madri x Twente. Às 17 horas a bola rola para mais duas partidas: Roma x Lyon e Celtic x Chelsea.

Pelo Campeonato Uruguaio, Fénix e Nacional vão jogar às 16h30.

Fechando o dia, pelo Brasileirão, Flamengo e Atlético Mineiro fazem uma revanche da final da Copa do Brasil, que aconteceu no último domingo e terminou em 1 a 0 para o rubro-negro, o consagrando como campeão. A bola rola no Estádio do Maracanã às 20 horas.

Agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 13 de novembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Champions League Feminina:

14h45 – Galatasaray x Wolfsburg – DAZN

Continua após a publicidade

14h45 – Real Madri x Twente – DAZN e MAX

17h00 – Roma x Lyon – DAZN

17h00 – Celtic x Chelsea – DAZN

Campeonato Uruguaio:

16h30 – Fénix x Nacional – Disney+ (Streaming)

Campeonato Brasileiro:

20h00 – Flamengo x Atlético Mineiro – Sportv e Premiere

Como assistir ao jogo entre Real Madri e Twente hoje?

Real Madri e Twente se enfrentam pela Champions League feminina, na Espanha, às 14h45. O jogo terá transmissão dos streamings Max e DAZN.

Como assistir ao jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro hoje?

Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam pela rodada 33 do Campeonato Brasileiro às 20 horas de hoje, no Estádio do Maracanã. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Como assistir Fénix e Nacional hoje?

Fénix e Nacional jogam às 16h30 pelo Campeonato Uruguaio. O jogo vai ser transmitido pelo Disney+ por streaming.

Como assistir Celtic e Chelsea hoje?

Celtic e Chelsea se enfrentam pela Champions League feminina, na Escócia, às 17 horas. O jogo vai ter transmissão exclusiva da DAZN por streaming.