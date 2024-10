Jogos de hoje, quarta, 30 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

A quarta-feira começa com um jogo isolado do Campeonato Holandês, o clássico entre Ajax e Feyenoord, às 14 horas.

No mesmo horário, dois jogos começam na Copa da Alemanha: Eintracht Frankfurt x Borussia Mönchengladbach e Freiburg x Hamburgo. Um pouco mais tarde, às 16h45, rola a bola para Mainz 05 x Bayern de Munique e Hoffenheim x Nuremberg.

Pelo Campeonato Italiano, Empoli e Inter de Milão se enfrentam às 14h30. Às 16h45, entram em campo Atalanta x Monza e Juventus x Parma.

Pela Copa da Liga Inglesa, o jogo entre Brighton e Liverpool começa às 16h30. 15 minutos depois, às 16h45, Manchester United x Leicester, Newcastle x Chelsea e Preston x Liverpool preenchem o cardápio de futebol da tarde. Um pouco mais tarde, às 17h15, o principal jogo da tarde começa, entre Tottenham e Manchester City.

Um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro vai acontecer às 19 horas desta quinta-feira, 30, entre Internacional e Flamengo.

Também às 19 horas, Lanús e Cruzeiro se enfrentam pela Copa Sul-Americana, na Argentina.

Às 21h30 acontece o jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores, entre Peñarol e Botafogo, no Uruguai.

Agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 30 de outubro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Campeonato Holandês:

14h00 – Feyernood x Ajax – Disney+ (Streaming)

Copa da Alemanha:

14h00 – Eintracht Frankfurt x Borussia Mönchengladbach – Disney+ (Streaming)

14h00 – Freiburg x Hamburgo – Disney+ (Streaming)

16h45 – Mainz 05 x Bayern de Munique – ESPN2 e Disney+ (Streaming)

16h45 – Hoffenheim x Nuremberg – Disney+ (Streaming)

Campeonato Italiano:

14h30 – Empoli x Inter de Milão – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

16h45 – Atalanta x Monza – Disney+ (Streaming)

16h45 – Juventus x Parma – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

Copa da Liga Inglesa:

16h30 – Brighton x Liverpool – Disney+ (Streaming)

16h45 – Manchester United x Leicester – Disney+ (Streaming)

16h45 – Newcastle x Chelsea – Disney+ (Streaming)

16h45 – Preston x Arsenal – Disney+ (Streaming)

17h15 – Tottenham x Manchester City – ESPN e Disney+ (Streaming)

Campeonato Brasileiro:

19h00 – Internacional x Flamengo – Sportv e Premiere

Copa Sul-Americana:

19h00 – Lanús x Cruzeiro – Paramount+ (Streaming)

Copa Libertadores:

21h30 – Peñarol x Botafogo – TV Globo

Como assistir ao jogo entre Internacional e Flamengo hoje?

Internacional e Flamengo se enfrentam no Estádio Beira-Rio em uma partida atrasada da décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro, às 19 horas. O jogo terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Como assistir ao jogo entre Peñarol e Botafogo hoje?

Peñarol e Botafogo se enfrentam em Montevidéu em partida válida pela semifinal da Copa Libertadores, às 21h30. O jogo terá transmissão da TV Globo.

Como assistir Lanús e Cruzeiro hoje?

Lanús e Cruzeiro se enfrentam em Buenos Aires em partida válida pela semifinal da Copa Sul-Americana, às 19h. O jogo terá transmissão da Paramount+.

Como assistir Tottenham e Manchester City hoje?

Tottenham e Manchester City se enfrentam pela Copa da Liga Inglesa, às 17h15. O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.