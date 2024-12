Jogos de hoje, domingo, 8 de dezembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

O principal destaque deste domingo, dia 8, será a última rodada do Campeonato Brasileiro, quando os dez jogos ocorrerão no mesmo horário. Antes, pela Premier League, o Fulham encara o Arsenal, às 11 horas e o Tottenham enfrenta o Chelsea às 13h30.

No Campeonato Italiano, a Lazio enfrenta o Napoli às 16h45. Um pouco mais tarde, às 17 horas, Atlético de Madri e Sevilla se enfrentam pelo Campeonato Espanhol.

Os dez jogos da última rodada do Campeonato brasileiro que ocorrerão simultaneamente às 16 horas serão: Botafogo x São Paulo, Palmeiras x Fluminense, Atlético Mineiro x Athletico, RB Bragantino x Criciúma, Bahia x Atlético Goianiense, Juventude x Cruzeiro, Grêmio x Corinthians, Flamengo x Vitória, Fortaleza x Internacional e Cuiabá x Vasco da Gama.

Agenda dos principais jogos deste domingo, 8 de dezembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Premier League:

11h00 – Fulham x Arsenal – Disney+ (Streaming)

13h30 – Tottenham x Chelsea – ESPN e Disney+ (Streaming)

Campeonato Brasileiro:

16h00 – Botafogo x São Paulo – Globo e Premiere

16h00 – Palmeiras x Fluminense – Premiere

16h00 – Fortaleza x Internacional – Premiere

16h00 – Flamengo x Vitória – Premiere

16h00 – Cuiabá x Vasco – Premiere

16h00 – Juventude x Cruzeiro – Premiere

16h00 – Atlético Mineiro x Athletico – Premiere

16h00 – RB Bragantino x Criciúma – Premiere

16h00 – Bahia x Atlético Goianiense – Premiere

Campeonato italiano:

16h45 – Lazio x Napoli – Disney+ (Streaming)

La Liga:

17h00 – Atlético de Madri x Sevilla – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

Como assistir ao jogo entre Botafogo e São Paulo hoje?

Botafogo e São Paulo se enfrentam no Estádio Nilton Santos, às 16 horas, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão da Globo e do Premiere.

Como assistir ao jogo entre Palmeiras e Fluminense hoje?

Palmeiras e Fluminense vão jogar às 16 horas, no Allianz Parque, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere.

Como assistir Tottenham e Chelsea hoje?

Tottenham e Chelsea vão se enfrentar pela Premier League, às 13h30. O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Como assistir ao jogo entre Atlético de Madri e Sevilla hoje?

Atlético de Madri e Sevilla entram em campo às 17 horas, pela La Liga. A partida vai ser televisionada pela ESPN4 e pelo Disney+.

