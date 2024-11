Jogos de hoje, domingo, 24 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

A agenda de jogos deste domingo, 24, começa cedo no Campeonato Italiano com a partida entre Genoa e Cagliari às 08h30. Mais tarde, às 11 horas, é a vez de Torino x Monza e Como x Monza. Às 14 horas começa o principal jogo do dia na Itália, que é o confronto entre Napoli e Roma. Às 16h45, Lazio e Bologna entram em campo.

Pelo Campeonato Espanhol, quatro jogos compõem a rodada hoje, são eles: Osasuna x Villareal, às 10 horas, Sevilla x Rayo Vallecano, às 12h15, Leganés x Real Madrid, às 14h30 e Athletic x Real Sociedad, às 17 horas.

Na Premier League, a bola vai rolar para duas partidas hoje, a primeira é já pela manhã, às 11 horas, para Southampton e Liverpool. Às 13h30 é a vez de Ipswich Town e Manchester United jogarem.

A tarde vai ser recheada de jogos pelo Brasil. Na Série B, CRB x Operário e Paysandu x Vila Nova são os jogos que começam às 16 horas. Mais tarde, às 18h30, a bola rola para outros cinco jogos, são eles: América Mineiro x Brusque, Goiás x Novorizontino, Guarani x Ceará, Mirassol x Chapecoense e Sport x Santos.

Já pelo Campeonato Brasileiro, três jogos vão compôr a rodada deste domingo, todos simultaneamente às 16 horas, são eles: Bahia x Athletico, Corinthians x Vasco e Internacional x RB Bragantino.

Agenda dos principais jogos deste domingo, 24 de novembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Campeonato Inglês:

11h00 – Southampton x Liverpool – ESPN e Disney+ (Streaming)

13h30 – Ipswich x Manchester United- ESPN e Disney+ (Streaming)

Campeonato Espanhol:

10h00 – Osasuna x Villareal – Disney+ (Streaming)

12h15 – Sevilla x Rayo Vallecano – ESPN2 e Disney+ (Streaming)

14h30 – Leganés x Real Madrid – Disney+ (Streaming)

17h00 – Athletic Club x Real Sociedad – Disney+ (Streaming)

Campeonato Italiano:

08h30 – Genoa x Cagliari – Disney+ (Streaming)

11h00 – Torino x Monza – Disney+ (Streaming)

11h00 – Como x Fiorentina – Disney+ (Streaming)

14h00 – Napoli x Roma – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

16h45 – Lazio x Bologna – ESPN e Disney+ (Streaming)

Campeonato Brasileiro:

16h00 – Bahia x Athletico – Globo (BA) e Premiere

16h00 – Corinthians x Vasco da Gama – Globo (RJ e SP) e Premiere

16h00 – Internacional x RB Bragantino – Globo (RS) e Premiere

Série B:

16h00 – CRB x Operário – Premiere

16h00 – Paysandu x Vila Nova – Premiere

18h30 – América Mineiro x Brusque – Premiere

18h30 – Goiás x Novorizontino – Sportv3, Premiere e Canal GOAT (Youtube)

18h30 – Guarani x Ceará – Sportv2, Premiere e Canal GOAT (Youtube)

18h30 – Sport x Santos – Sportv e Premiere

18h30 – Mirassol x Chapecoense – Premiere e Canal GOAT (Youtube)

