Jogos de hoje, domingo, 10 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

A agenda de jogos do dia começa cedo no Campeonato Italiano, logo à 08h30, Atalanta e Udinese se enfrentam. Às 11 horas, é a vez de Roma e Bologna entrarem em campo. Mais tarde, às 14 horas, o jogo da vez vai ser entre Monza x Lazio. O principal jogo italiano do dia vai ser entre Inter de Milão e Napoli, às 16h45.

Na La Liga, às 10 horas, o Real Bétis enfrenta o Celta de Vigo. Às 12h15 Mallorca e Atlético de Madri se enfrentam. Mais tarde, às 17 horas, Real Sociedad e Barcelona jogam.

Quatro jogos vão compor a tabela da Premier League no dia de hoje, três deles são as 11 horas: Manchester United e Leicester, Nottingham Forest x Newcastle e Tottenham x Ipswich Town. A bola rola para o clássico de Londres entre Chelsea e Arsenal às 13h30.

Às 13h30, Sttutgart e Frankfurt entram em campo pela Bundesliga.

Braga e Sporting se enfrentam pelo Campeonato Português às 15h45. Duas horas depois, às 17h45, a bola rola para o clássico entre Benfica e Porto.

Um jogo isolado da Série B vai acontecer às 18h30, entre Sport e Chapecoense.

Continua após a publicidade

Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentam na grande decisão da Copa do Brasil, às 16 horas, na Arena MRV.

Agenda dos principais jogos desta domingo, 10 de novembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Campeonato Italiano:

08h30 – Atalanta x Udinese – Disney+ (Streaming)

11h00 – Roma x Bologna – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

14h00 – Monza x Lazio – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

Continua após a publicidade

16h45 – Inter de Milão x Napoli – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

La Liga:

10h00 – Real Bétis x Celta de Vigo – Disney+ (Streaming)

12h15 – Mallorca x Atlético de Madri – ESPN3 e Disney+ (Streaming)

17h00 – Real Sociedad x Barcelona – Disney+ (Streaming)

Premier League:

11h00 – Manchester United x Leicester – Disney+ (Streaming)

Continua após a publicidade

11h00 – Nottingham Forest x Newcastle – Disney+ (Streaming)

11h00 – Tottenham x Ipswich Town – ESPN e Disney+ (Streaming)

13h30 – Chelsea x Arsenal – ESPN e Disney+ (Streaming)

Bundesliga:

13h30 – Sttutgart x Eintracht Frankfurt – Canal GOAT (Youtube)

Campeonato Português:

15h45 – Braga x Sporting – Disney+ (Streaming)

Continua após a publicidade

17h45 – Benfica x Porto – Disney+ (Streaming)

Série B:

18h30 – Sport e Chapecoense – TV Brasil, Canal GOAT (Youtube) e Premiere

Copa do Brasil:

16h00 – Atlético Mineiro x Flamengo – Globo e Sportv

Como assistir ao jogo entre Benfica e Porto hoje?

Benfica e Porto vão jogar no Estádio da Luz, às 17h45, pela rodada 11 do Campeonato Português. O jogo terá transmissão somente pelo Disney+ por streaming.

Como assistir ao jogo entre Sport e Chapecoense hoje?

Sport e Chapecoense vão jogar na Ilha do Retiro, às 18h30, pela Série B. O jogo terá transmissão da TV Brasil, do Canal GOAT no Youtube e do Premiere.

Continua após a publicidade

Como assistir Chelsea e Arsenal hoje?

Chelsea e Arsenal vão jogar pela Premier League às 13h30. O jogo terá transmissão exclusiva do Disney+ por streaming.

Como assistir Atlético Mineiro x Flamengo hoje?

Atlético Mineiro e Flamengo jogam o segundo jogo da decisão da Copa do Brasil, às 16 horas. O jogo terá transmissão da Globo e do Sportv.