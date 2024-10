Jogos de hoje, domingo, 20 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

O domingão promete ser de muito futebol em vários campeonatos pelo mundo. O grande destaque do dia é o jogo entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, às 16 horas, válido pela semifinal da Copa do Brasil.

Pelo Brasileirão, Juventude e Palmeiras se enfrentam no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 20 horas.

Pela Série B, o Operário encara o Paysandu, às 11 horas, em Ponta Grossa (PR). Ponte Preta e Guarani vão fazer o clássico de Campinas no Estádio Moisés Lucarelli, às 18h30. Uma hora depois, às 19h30, o Sport encara o Botafogo de Ribeirão Preto, na Ilha do Retiro, em Recife.

Na Premier League, o Wolverhampton vai ter o difícil desafio de enfrentar o Manchester City, às 10 horas. Já de tarde, às 12h30, teremos a principal partida da rodada, entre Liverpool e Chelsea, no estádio de Anfield.

Pela La Liga, três jogos vão mexer com a tabela de classificação hoje. Às 11h15, Atlético de Madri enfrenta o Leganés, em Madri. Às 13h30, Vilareal e Getafe se enfrentam em Villareal. Um pouco mais tarde, às 16h, Barcelona e Sevilla vão jogar em Barcelona.

Na Bundesliga, o jogo de maior destaque vai acontecer às 13h30, entre Wolfsburg e Weder Bremen, na Volkswagen Arena, em Wolfsburg.

Continua após a publicidade

No Campeonato Italiano, quatro jogos são os destaques desta sexta: Empoli e Napoli se enfrentam às 7h30, em Empoli; Venezia e Atalanta jogam às 10h, em Veneza; Cagliari e Torino entram em campo às 13 horas. O principal jogo do dia será o confronto entre Roma e Inter de Milão, que está marcado para às 15h45, em Roma.

Pelo Campeonato Francês, o Le Havre enfrenta o Lyon, às 10 horas, na cidade de Le Havre, enquanto o Nantes vai jogar contra o Nice, em Nantes. Mais tarde, o Montpellier encara o Olympique de Marseille, às 15h45, em Montpellier.

Agenda dos principais jogos deste domingo, 20 de outubro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Campeonato Inglês:

10h00 – Wolverhampton x Manchester City – ESPN e Disney+ (Streaming)

12h30 – Liverpool x Chelsea – ESPN e Disney+ (Streaming)

Continua após a publicidade

Campeonato Italiano:

07h30 – Empoli x Napoli – ESPN e Disney+ (Streaming)

10h00 – Venezia x Atalanta – Disney+ (Streaming)

13h00 – Cagliari x Torino – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

15h45 – Roma x Inter – Disney+ (Streaming)

Campeonato Alemão:

12h30 – Wolfsburg x Bremen – TV Cultura

Continua após a publicidade

Campeonato Francês:

10h00 – Le Havre x Lyon – Sem transmissão

12h00 – Nantes x Nice – CazeTV

15h45 – Montpellier x Olympique de Marseille – Sem transmissão

Campeonato Espanhol:

11h15 – Atlético de Madri x Leganés – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

13h30 – Villareal x Getafe – Disney+ (Streaming)

Continua após a publicidade

16h00 – Barcelona x Sevilla – ESPN e Disney+ (Streaming)

Campeonato Brasileiro Série A:

20h00 – Juventude x Palmeiras – Sportv e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B:

11h00 – Operário x Paysandu – TV Brasil, Premiere e Canal GOAT (Youtube)

18h30 – Ponte Preta x Guarani – TV Brasil, Premiere e Canal GOAT (Youtube)

19h30 – Sport x Botafogo-SP – Sportv3 e Premiere

Continua após a publicidade

Copa do Brasil:

16h00 – Corinthians x Flamengo – Globo, Sportv e Premiere

Como assistir ao jogo entre Corinthians e Flamengo hoje?

Corinthians e Flamengo vão se enfrentar pela segunda partida da semifinal da Copa do Brasil, às 16h, na Neo Química Arena. O jogo terá transmissão da Globo, do Sportv e do Premiere.

Como assistir ao jogo entre Juventude e Palmeiras hoje?

Juventude e Palmeiras jogam às 20 horas, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Série A, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O jogo terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Como assistir Liverpool e Chelsea hoje?

Liverpool e Chelsea vão fazer o principal jogo da rodada da Premier League, às 12h30. O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+ (Streaming).

Como assistir Wolverhampton x Manchester City hoje?

Wolverhampton e Manchester City vão se encarar às 10 horas, em Wolverhampton, pela Premier League. O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+ (streaming).

Como assistir Roma x Inter de Milão hoje?

Roma e Inter de Milão vão jogar no Estádio Olímpico, em Roma, às 15h45. O jogo terá transmissão do Disney+ (streaming).