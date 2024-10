Jogos de hoje, sábado, 19 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

O primeiro sábado pós Data FIFA será recheado de emoção, com uma agenda extensa de jogos pelo Brasil afora. O principal destaque é a semifinal da Copa do Brasil. O confronto entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro, que vai decidir o primeiro finalista da copa, vai acontecer no Estádio de São Januário, no Rio, às 18:30 horas.

Pelo Brasileirão, o clássico Grenal vai pegar fogo, às 16 horas, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Também às 16 horas, Vitória e Red Bull Bragantino vão travar um duelo na briga contra o rebaixamento, no Estádio do Barradão, em Salvador.

Pela Série B, Vila Nova e Coritiba se enfrentam em Goiânia, às 16 horas e Ituano e Ceará jogam em Itu, às 17 horas, mesmo horário de Mirassol e Novorizontino, que se enfrentam em Mirassol.

Na Premier League, Tottenham e West Ham abrem o dia de jogos já com um clássico londrino, no Tottenham Stadium, às 8h30. Um pouco mais tarde, às 11 horas, Manchester United e Brentford jogam no Old Trafford, enquanto Newcastle e Brighton vão se enfrentar no St. James’ Park. Bournemouth e Arsenal jogam às 13h30, em Bournemouth.

Pela La Liga, quatro jogos vão mexer com a tabela de classificação hoje. Às 9 horas, Athletic Bilbao enfrenta o Espanyol, no País Basco. Às 11h15, Osasuna e Real Bétis se enfrentam na cidade de Pamplona. Um pouco mais tarde, às 13h30, Girona e Real Sociedad vão jogar na cidade de Girona. Fechando o dia de jogos na Espanha, O Celta encara o Real Madri, às 16 horas, em Vigo.

Na Bundesliga dois jogos começam agitando o dia às 10h30, são eles: Mainz 05 x RB Leipezig e Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt. Um pouco mais tarde, às 13h30, Bayern de Munique e Sttutgart jogam na Alianz Arena, em Munique.

No Campeonato Italiano, dois jogos são os destaques desta sexta: Milan e Udinese jogam no San Siro, às 13 horas, enquanto Juventus e Lazio se enfrentam no Allianz Stadium, em Turim, às 15h45.

Pelo Campeonato Francês, o Paris Saint Germain enfrenta o Strasbourgo, no Parque dos Príncipes, em Paris, às 16 horas.

De noite, pelo Campeonato Argentino, Tigre e Boca Juniors se enfrentam às 19h15, no Estadio José Dellagiovanna, em Buenos Aires.

Agenda dos principais jogos deste sábado, 19 de outubro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Campeonato Inglês:

08h30 – Tottenham x West Ham – ESPN e Disney+ (Streaming)

11h00 – Manchester United x Brentford – Disney+ (Streaming)

11h00 – Newcastle x Brighton – ESPN e Disney+ (Streaming)

13h30 – Bournemouth x Arsenal – Disney+ (Streaming)

Campeonato Alemão:

10h30 – Mainz 05 x RB Leipzig – Canal GOAT (Youtube)

10h30 – Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt – CazeTV e Sportv

13h30 – Bayern x Sttutgart – CazeTV e Sportv

Campeonato Francês:

16h00 – PSG x Strasbourgo – CazéTV

Campeonato Espanhol:

09h00 – Athletic Bilbao x Espanyol – ESPN2 e Disney+ (Streaming)

11h15 – Osasuna x Bétis – Disney+ (Streaming)

13h30 – Girona x Real Sociedad – Disney+ (Streaming)

16h00 – Celta x Real Madrid – Disney+ (Streaming)

Campeonato Italiano:

13h00 – Milan x Udinese – ESPN e Disney+ (Streaming)

15h45 – Juventus x Lazio – ESPN e Disney+ (Streaming)

Campeonato Brasileiro Série A:

16h00 – Internacional x Grêmio – Premiere

16h00 – Vitória x RB Bragantino – Premiere

Campeonato Brasileiro Série B:

16h00 – Vila Nova x Coritiba – Premiere

17h00 – Ituano x Ceará – TV Brasil, Canal GOAT (Youtube) e Premiere

17h00 – Mirassol x Novorizontino – Canal GOAT (Youtube) e Premiere

Copa do Brasil:

18h30 – Vasco da Gama x Atlético Mineiro – Sportv e Premiere

Campeonato Argentino:

19h15 – Tigre x Boca Juniors – Disney+ (Streaming)

