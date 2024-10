Jogos de hoje, 15 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Esta terça-feira (15) marca o último dia dos jogos entre seleções durante essa Data FIFA de outubro. O grande destaque do dia é o jogo da seleção brasileira, que vai jogar às 21:45 horas no estádio Mané Garrincha, em Brasília, contra o Peru.

Ainda pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, outros quatro jogos prometem agitar a tabela de classificação, são eles: Colômbia e Chile, às 17:30 horas, Paraguai e Venezuela, às 20 horas, Uruguai e Equador, às 20:30 horas e Argentina e Bolívia, às 21 horas.

Pela Liga das Nações da UEFA, todos os principais jogos serão às 15:45 horas: Polônia enfrenta a Croácia em Varsóvia, Escócia e Portugal se enfrentam em Glasgow, a seleção espanhola joga contra a Sérvia em Córdoba, na Espanha e a Suíça duela com a Dinamarca em St. Gallen.

Agenda dos principais jogos desta terça-feira, 15 de outubro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Liga das Nações da UEFA:

15h45 – Polônia x Croácia – Sportv e Globoplay (Streaming)

15h45 – Escócia x Portugal – Sportv2 e Globoplay (Streaming)

15h45 – Espanha x Sérvia – Disney+ (Streaming)

15h45 – Suíça x Dinamarca – ESPN e Disney+ (Streaming)

Eliminatórias sul-americanas:

17h30 – Colômbia x Chile – Sportv e Globoplay (streaming)

20h00 – Paraguai x Venezuela – Sportv4 e Globoplay (streaming)

20h30 – Uruguai x Equador – Sportv3 e Globoplay (streaming)

21h00 – Argentina x Bolívia – Sportv2 e Globoplay (streaming)

21h45 – Brasil x Peru – Globo, Sportv e Globoplay (streaming)

Como assistir ao jogo entre Brasil e Peru hoje?

Brasil e Peru vão se enfrentar no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21:45 horas, com transmissão da Globo na TV aberta, do Sportv na TV fechada e do Globoplay por streaming.

Como assistir ao jogo entre Escócia e Portugal hoje?

Escócia e Portugal vão se enfrentar às 15:45 horas em Glasgow, na Escócia, com transmissão do Sportv2 e do Globoplay.

Como assistir Argentina e Bolívia hoje?

Argentina e Bolívia vão se enfrentar no Estádio Monumental, em Buenos Aires, às 21 horas, com transmissão do Sportv2 e do Globoplay.