Jogos de hoje, 14 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

A Data FIFA está chegando ao fim, mas dois grandes duelos ainda vão acontecer na tarde de hoje (14).

Pela Liga das Nações, Bélgica e França vão se enfrentar em Bruxelas, enquanto Alemanha e Holanda vão jogar em Munique, ambos os jogos às 15:45 horas. Além desses, Itália enfrenta Israel, em Udine, enquanto a Ucrânia encara a República Tcheca, em Breslávia, na Polônia, jogos no mesmo horário dos anteriores.

Pela série B do campeonato brasileiro, Brusque e Ituano, às 18:30 horas e Guarani e CRB, às 21 horas, fecham a 31ª rodada.

Agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 10 de outubro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Liga das Nações da UEFA:

15h45 – Bélgica x França – Sportv e Globoplay (Streaming)

15h45 – Alemanha x Holanda – Disney+ (streaming)

15h45 – Itália x Israel – Sportv2 e Globoplay (streaming)

15h45 – Ucrânia x República Tcheca – ESPN e Disney+ (Streaming)

Série B:

18:30 – Brusque x Ituano – Sportv, Premiere e Globoplay (streaming)

21:00 – Guarani x CRB – Sportv, TV Brasil, Premiere e Globoplay (streaming)

Como assistir ao jogo entre Bélgica e França hoje?

Como assistir ao jogo entre Alemanha e Holanda hoje?

Como assistir série B hoje?

Brusque e Ituano se enfrentam às 18:30 horas, em Brusque, com transmissão do Sportv, do Premiere e do Globoplay. Já Guarani e CRB jogam às 21 horas, em Campinas, com transmissão do Sportv, da TV Brasil, do Premiere e do Globoplay