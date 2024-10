Jogos de hoje, 13 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

A Data FIFA segue em andamento nesse domingo (13), com confrontos entre as seleções europeias e poucos jogos entre clubes. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o clássico entre Goiás e Vila Nova e o jogo entre Coritiba e Amazonas podem mexer com a tabela.

Pela Liga das Nações, os principais jogos do dia são: Finlândia e Inglaterra, às 13 horas e Grécia e Irlanda e Áustria e Noruega, ambos às 15:45 horas.

Além desses, Manchester United e Tottenham, às 08:30 horas e Liverpool e Manchester City, às 11 horas, ambos pelo campeonato inglês feminino, também são destaques. Fechando o dia, Vancouver Whitecaps e Los Angeles FC se enfrentam pela MLS, às 20:30 horas.

Agenda dos principais jogos deste domingo, 13 de outubro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Liga das Nações da UEFA:

13h00 – Finlândia x Inglaterra – Sportv e Globoplay (streaming)

15h45 – Grécia x Irlanda – Sportv2 e Globoplay (streaming)

15h45 – Áustria x Noruega – ESPN e Disney+ (Streaming)

Série B:

16h00 – Coritiba x Amazonas – Premiere e canal GOAT (Youtube)

18h30 – Goiás x Vila Nova – Premiere, TV Brasil e canal GOAT (Youtube)

Campeonato Inglês feminino:

08h30 – Manchester United x Tottenham – ESPN e Disney+ (Streaming)

11h00 – Liverpool x Manchester City – Disney+ (Streaming)

MLS:

20h30 – Vancouver Whitecaps x Los Angeles FC – AppleTV

Como assistir aos jogos da série B de hoje?

Coritiba e Amazonas se enfrentam pela série B no estádio Couto Pereira, em Curitiba, às 16 horas. O jogo terá transmissão do Premiere e do canal GOAT no Youtube. Já Goiás e Vila Nova vão jogar o clássico goiano no estádio da Serrinha, em Goiânia, às 18:30 horas. O jogo terá transmissão do Premiere, da TV Brasil e do canal GOAT no Youtube.

Como assistir aos principais jogos da Liga das Nações da UEFA de hoje?

Finlândia e Inglaterra vão jogar em Helsinque, capital finlandesa, às 13 horas, com transmissão do Sportv e Globoplay. Já Grécia e Irlanda vão se enfrentar na Grécia, às 15:45 horas, com transmissão do Sportv e Globoplay. Áustria e Noruega também vão se enfrentar no mesmo horário, às 15:45 horas, com transmissão da ESPN e do Disney+.