Janela fechada e sem ar condicionado: Atleta brasileira critica ônibus da Olimpíada

Na quarta-feira, a skatista Rayssa Leal denunciou o descaso com atletas brasileiros, depois de esperar por mais de duas horas o ônibus da organização dos Jogos Olímpicos de Paris, que não apareceu. Nesta quinta-feira, 25, Bruna Takahashi, teve um problema ainda além: o ônibus apareceu, mas longe das melhores condições.

Segurando um pequeno ventilador portátil, a atleta do tênis de mesa, a brasileira mais bem ranqueada da história do país na modalidade, gravou um vídeo para suas redes sociais, depois de horas de treino, afirmando que o veículo não tem ar condicionado, em pleno verão europeu. A solução seria abrir as janelas, mas os atletas tiveram o pedido negado.

O tênis de mesa brasileiro estreia nos Jogos neste sábado, 27, no pavilhão 4 da Arena Paris Sud. Bruna tem pela frente a nigeriana Offiong Edem, número 112 do ranking, e ainda compete ao lado de Vitor Ishiy contra a Espanha nas duplas mistas.