J. Christ rema sobre as águas em Paris 2024

A bateria 3 do evento dois sem timoneiro no remo dos Jogos Paris 2024 foi vencida pelo Reino Unido no domingo, 28. Quase toda a atenção, pelo menos dos espectadores, ficou com a Alemanha, no entanto.

A dupla alemã era formada por J. Christ e S. Kruse. Nas redes sociais, o comediante australiano Danny McGinlay foi rápido: “Com certeza um desses dois rapazes tem uma vantagem indevida na água”.

Surely one of these blokes has an unfair advantage on the water? #Olympics2024 pic.twitter.com/Frl0z2fchf — Danny McGinlay (@dannymcginlay) July 28, 2024

Apesar da coincidência, o J. não é de Jesus, e sim de Julius. A dupla alemã ficou em terceiro lugar na bateria e avançou à semifinal.