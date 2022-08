Isaquias Queiroz é campeão mundial de canoagem no Canadá

O brasileiro Isaquias Queiroz conquistou neste sábado, 6, mais uma importante medalha de ouro, na prova C1 500m do Mundial de canoagem de Halifax, no Canadá.

O atleta baiano de 28 anos manteve a ótima forma que o levou ao título olímpico em Tóquio e sobrou na disputa: cravou 1min54s49, dois segundos à frente do segundo colocado, o romeno Catalin Chirila. O checo Martin Fuksa foi bronze com o tempo de 1min56s79.

🥇 no C1 500m, no Mundial de Halifax 🇨🇦, com UM BARCO DE VANTAGEM sobre o vice-campeão.

Você é um absurdo, Isaquias Queiroz! 🇧🇷🛶🇧🇷🛶 pic.twitter.com/P0AiU1lvaL

— Time Brasil (@timebrasil) August 6, 2022