Homem é visto escalando torre Eiffel e região é evacuada pela polícia

A região ao redor da torre Eiffel foi evacuada pela polícia depois que um homem foi visto escalando o icônico cartão postal de Paris, capital francesa. De acordo com informações das agências de notícias internacionais, um homem sem camisa foi visto logo acima dos anéis olímpicos, instalados sobre o primeiro mirante da torre de 330 metros. Ainda não se sabe onde ele começou a escalada.

A polícia evacuou a área e pediu que os turistas e visitantes deixassem o local por volta das 15h locais (por volta de 10h no horário de Brasília). Algumas pessoas ficaram retidas no primeiro mirante da torre por cerca de 30 minutos até que sua saída fosse autorizada pelas autoridades.

O incidente acontece poucas horas antes do início da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris. A torre Eiffel teve um papel importante nas festividades de abertura, quando a cantora Celine Dion fez uma performance em um dos mirantes. Mas não há previsão de nenhum evento relacionado à torre no encerramento da Olimpíada. A festa começará às 16h (horário de Brasília).

Mais de 30 mil oficiais foram alocados para a cidade de Paris neste domingo, 11. De acordo com o ministro do Interior da França, Gerald Darmanin, cerca de 3.000 policiais serão mobilizados ao redor do Stade de France, e 20.000 policiais e outros agentes de segurança ficarão espalhados por Paris e na área de Saint-Denis, onde devem permanecer até tarde da noite para garantir a segurança no último dia das Olimpíadas.