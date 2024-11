Hamilton elogia fãs brasileiros após final de semana difícil: ‘Comprometimento inacreditável’

O heptacampeão de F1 Lewis Hamilton não teve um final de semana fácil na pista, mas os fãs brasileiros compensaram o sufoco. Em entrevista aos jornalistas depois do GP de São Paulo, o piloto da Mercedes elogiou o comprometimento do público: “Ainda estou feliz e grato de ter tido essa experiência em Interlagos. Foi uma recepção maravilhosa dos fãs. Eles foram incríveis este final de semana”, declarou ele, apontando que parte do público chegou às filas autódromo às 3h da manhã, e demonstrou “um comprometimento inacreditável”.

O inglês teve uma classificação difícil, e largou da 15ª posição. Na corrida, conseguiu chegar nos pontos, mas cruzou a linha de chegada em 10º. “Ontem foi terrível, hoje foi terrível, a corrida sprint foi ruim. O carro estava péssimo o final de semana inteiro”, disse ele, comentando também sobre a sequência ruim com a Mercedes: “é devastador ter essas corridas ruins na segunda metade da temporada”. Hamilton descreveu o desempenho como inaceitável, e assumiu parte da responsabilidade, mas também disso que é preciso investigar o que deu errado no acerto do carro para este final de semana.

Apesar disso, Hamilton teve seus momentos de glória em Interlagos. O piloto inglês — que ganhou uma cidadania brasileira honorária — pilotou a McLaren que foi de Ayrton Senna pelo circuito, e foi ovacionado pelo público. O mercedista ainda brincou que, se pudesse, teria corrido com o carro de Senna durante o GP.