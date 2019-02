Gustavo Nery volta a jogar e acerta com o São Bernardo

Por AE

São Bernardo do Campo (SP) – Sem disputar uma partida oficial desde que deixou o Santo André, em 2010, o veterano Gustavo Nery, de 37 anos, que tem passagens por vários clubes importantes e pela seleção brasileira, deixou a aposentadoria para disputar a Copa Paulista pelo São Bernardo, que conseguiu o acesso à elite do Campeonato Paulista neste ano.

O jogador será apresentado, na sede do time, nesta quarta-feira, às 11 horas. E, à tarde, o jogador fará seu primeiro treino com o restante do elenco, no estádio 1.º de maio, no ABC paulista.

Revelado pelo Santos, em 1997, o jogador conquistou a Copa América pela seleção brasileira, em 2005. Além do time da Baixada Santista, passou por Coritiba, Guarani, São Paulo, Werder Bremen (Alemanha), Zaragoza (Espanha), Corinthians, Internacional e Fluminense. Por fim, defendeu o Santo André no Brasileirão de 2010, na qual o time foi rebaixado para a Série B.

O jogador tentará ajudar o São Bernardo a conquistar o título inédito da Copa Paulista, que começa na segunda quinzena de julho. O campeão da competição ganha uma vaga na disputa da Copa do Brasil, em 2013.