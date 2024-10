Gre-nal 443: horário, onde assistir e prováveis escalações

Neste sábado, dia 19, um dos maiores clássicos do país, o Gre-nal, vai ser realizado no Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, às 16 horas. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas uma derrota no clássico pode mudar o ambiente das equipes na reta final da temporada.

No jogo do primeiro turno, que ocorreu no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, em decorrência das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul no começo do ano, o colorado levou a melhor e venceu o clássico por 1 a 0.

Atualmente o Internacional ocupa a 6ª colocação do campeonato, com 46 pontos. O colorado está a 4 pontos do São Paulo, que ocupa a posição acima do time gaúcho. O inter tem ainda 4 pontos a menos que o quarto colocado Flamengo. Um fator favorável para o colorado é que ele tem dois jogos a menos que o clube paulista e um a menos que o clube carioca.

Já o Grêmio está na décima primeira colocação e precisa da vitória para se afastar cada vez mais da parte de baixo da tabela. Em caso de vitória, o tricolor gaúcho ultrapassaria o Vasco da Gama e terminaria a rodada na 10ª colocação. Em caso de derrota, o Grêmio pode ser ultrapassado por até quatro clubes, podendo chegar até a terminar a rodada na 15ª posição da tabela.

Como assistir ao jogo entre Internacional e Grêmio?

O jogo terá transmissão do Premiere.

Onde será realizada a partida?

A partida será realizada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 16 horas.

Prováveis escalações:

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Mayk; Dodi e Villasanti; Edenilson, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi

Arbitragem:

O trio de arbitragem será composto pelo árbitro principal Bruno Arleu de Araújo, e pelos assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Luiz Claudio Regazone.