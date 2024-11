GP de São Paulo: classificação é adiada após fortes chuvas e corrida tem novo horário

O treino de classificação do Grande Prêmio de São Paulo de F1, que aconteceria na tarde deste sábado, 2, no Autódromo de Interlagos, foi adiado para a manhã do domingo, às 7h30, depois que fortes chuvas atingiram a região. A corrida de domingo também sofreu alterações no horário: antes programada para as 14h, a largada acontecerá às 12h30.

Pouco antes das 15h, horário previsto para o início do treino, uma chuva torrencial atingiu a região do autódromo. Olhando de cima, a chuva era tanta que era difícil ver a pista, e a água precisou ser puxada com rodos do pit lane.

Sem tréguas na tempestade, a FIA deu diversos prazos para que a classificação começasse. O safety car chegou a ir para a pista várias vezes, testar as condições de dirigibilidade, mas diversas regiões tinham água empossada em abundância e baixa visibilidade. Depois de quase 2h de atraso, a classificação foi adiada definitivamente — vai acontecer na manhã do domingo, às 7h30. Os portões abrem uma hora antes, às 6h30.

Em nota divulgada nas redes sociais, a FIA declarou que, “embora todos quisessem ver a competição na pista”, a segurança dos pilotos, equipes, voluntários, funcionários e do público “é a principal prioridade”.

Além do treino de classificação, também estava previsto para este sábado uma homenagem a Ayrton Senna: Lewis Hamilton, heptacampeão da categoria, pilotaria a icônica McLaren com a qual o brasileiro foi bicampeão. Diante do cancelamento das atividades do dia, o tributo também ficou para o domingo, com início previsto para as 10h.