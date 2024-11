GP de São Paulo: McLaren faz jogo de equipe e Norris vence a sprint

O inglês Lando Norris venceu a corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo neste sábado, 2, depois que a McLaren deu uma ordem de equipe para que ele e Piastri — que estava na liderança — invertessem as posições. A decisão da equipe britânica visa maximizar o desempenho de Norris, que está em segundo no campeonato de pilotos e é a maior ameaça ao tetra de Max Verstappen.

Com 24 voltas, a corrida teve poucas mudanças no pelotão da frente. Piastri largou em primeiro e manteve a posição até duas voltas do fim, quando desacelerou e cedeu a liderança para o companheiro — depois de Norris cobrar a equipe algumas vezes no rádio. Verstappen, que começou em quarto, ultrapassou a Ferrari de Charles Leclerc na 18ª volta, e acabou em terceiro. Ele chegou a investir contra Piastri ao final da prova, mas não conseguiu a ultrapassagem. Com isso, Norris soma 8 pontos na disputa, contra 6 do holandês, diminuindo em dois pontos a diferença entre eles — de 47 para 45.

Os pilotos voltam para a pista às 15h deste sábado, para o treino classificatório que vai definir o grid de largada de domingo. Mesmo que fique com a pole, Verstappen não larga da primeira posição: o holandês foi punido com cinco posições no grid depois de trocar o motor de combustão pela sexta vez, ultrapassando o limite permitido. O piloto da Red Bull também trocou o sistema de exaustão do carro, mas, nesse caso, ainda está dentro do limite para a temporada.

Confira a classificação final da corrida sprint do GP de São Paulo:

Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz Jr. (Ferrari) George Russell (Mercedes) Pierre Gasly (Alpine) Sergio Pérez (Red Bull) Liam Lawson (RB) Alexander Albon (Williams) Lewis Hamilton (Mercedes) Franco Colapinto (Williams) Esteban Ocon (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Yuki Tsunoda (RB) Valtteri Bottas (Kick Sauber) Guanyu Zhou (Kick Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin)

Não completou:

Nico Hülkenberg (Haas)

Continua após a publicidade