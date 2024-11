GP de São Paulo: McLaren domina classificação e Piastri larga da pole na sprint

A McLaren dominou o treino de classificação para a sprint do Grande Prêmio de São Paulo de F1 e terá os seus dois pilotos na primeira fila da corrida que acontece na manhã deste sábado, 2, a partir das 11h. O jovem australiano Oscar Piastri superou o companheiro de equipe, Lando Norris, no final da sessão, e largará da pole position.

Com Piastri e Norris na primeira fila, a equipe britânica que lidera o campeonato de construtores terá no retrovisor a Ferrari de Charles Leclerc (P3) e a Red Bull de Max Verstappen (P3). O piloto holandês lidera o campeonato, mas não vence há dez corridas, e viu Lando Norris estreitar a diferença gradualmente nos últimos circuitos.

Uma das reclamações mais comuns dos pilotos nesta sexta-feira foi em relação a trechos irregulares no asfalto da pista, que foi totalmente recapeada recentemente. Heptacampeão mundial, Lewis Hamilton sofreu com o carro nas voltas rápidas, e vai largar de 11º, enquanto George Russel, seu companheiro de equipe na Mercedes, salta da 6ª colocação.

O GP de São Paulo é a penúltima etapa do campeonato a contar com uma sprint — uma corrida mais curta, de 100 kms (24 voltas, no caso de interlagos), que fornece pontos extras aos 8 primeiro colocados. Depois da etapa brasileira, apenas o Grande Prêmio do Catar terá esse tipo de prova em 2024.

Confira o grid completo de largada da corrida sprint do Grand e Prêmio de São Paulo:

Oscar Piastri (McLaren), 1min08s899 Lando Norris (McLaren), 1min08s928 Charles Leclerc (Ferrari), 1min09s153 Max Verstappen (Red Bull), 1min09s219 Carlos Sainz (Ferrari), 1min09s257 George Russell (Mercedes), 1min09s443 Pierre Gasly (Alpine), 1min09s622 Liam Lawson (RB), 1min09s941 Alex Albon (Williams), 1min10s078 Oliver Bearman (Haas), sem tempo Lewis Hamilton (Mercedes), 1min09s941 Nico Hülkenberg (Haas), 1min09s964 Sergio Pérez (Red Bull), 1min10s024 Franco Colapinto (Williams), 1min10s275 Valtteri Bottas (Sauber), 1min10s595 Fernando Alonso (Aston Martin), 1min10s978 Esteban Ocon (Alpine), 1min11s052 Yuki Tsunoda (RB), 1min11s121 Lance Stroll (Aston Martin), 1min11s280 Guanyu Zhou (Sauber), 1min12s978