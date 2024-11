GP de Fórmula-1 tem Medina na bandeirada final e Hamilton em McLaren de Senna

Uma das etapas do Campeonato Mundial de pilotos e construtores e um dos principais eventos do calendário esportivo brasileiro, o Grande Prêmio de Fórmula-1 acontece neste domingo, 2, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Como todos os anos é uma prova esperada e sempre muito festejada pelo público. Esse ano, veio embalada em novidades. A primeira delas é a escolha do tricampeão de surfe e medalhista olímpico Gabriel Medina para segurar a bandeira quadriculada e sinalizar o vencedor ao final da 71ª volta. “Ser convidado para dar a bandeirada é uma honra, principalmente em um fim de semana de muitas homenagens ao Senna, meu ídolo, torna esse momento mais especial ainda”, disse Medina.

A edição da prova coincide com os 30 anos da morte do campeão brasileiro Ayrton Senna. Neste sábado, em homenagem ao piloto, Lewis Hamilton dirige uma McLaren MP45B, carro utilizado pelo piloto brasileiro no GP de 1990, após as atividades oficiais, às 17 horas. Na verdade, as homenagens do britânico ao ídolo começaram ainda na quinta-feira, quando chegou ao autódromo para dar entrevistas usando uma camiseta com a estampa do rosto do brasileiro na parte da frente e o nome “Ayrton Senna” nas costas. Sempre muito simpático com os brasileiros, no ano passado Hamilton usou um agasalho da Seleção Brasileira de Futebol da Copa de 1994.

Para a festa, os coordenadores do evento também providenciaram a restauração do mural, onde o piloto ergue o troféu no pódio. Há quatro anos, a obra foi realizada pelo muralista Eduardo Kobra, que voltou recentemente com a equipe ao local para deixá-la como nova, passando inclusive camadas de verniz.

Por ser uma edição especial para os brasileiros, ela deve ultrapassar as marcas de público do ano passado, que reuniu 267 mil pessoas no autódromo nos três dias de evento. Em renda, trouxe mais de R,64 bilhão na economia local, além de proporcionar cerca de 17 mil empregos. Transmitido ao vivo para mais de 180 países, gera US$ 439 milhões em retorno de mídia para a cidade de São Paulo.

Formula 1 Lenovo Grande Prêmio de São Paulo, acontece no domingo, 2, às 14h, no circuito Autódromo José Carlos Pace , em Interlagos. Mais informações no site oficial da corrida.