Gol na final da Champions deixa Vini Jr mais perto de ser melhor do mundo

O Real Madrid chegou, neste sábado, ao seu 15º título da Champions League e se isolou ainda mais como o clube mais vitorioso da competição, depois de vencer o Borussia Dortmund por 2 a 0. Alvo de grande expectativa, o brasileiro Vinicius Junior fez o gol que liquidou o jogo para a equipe espanhola, teve boa atuação e se colocou ainda mais perto de ganhar o prêmio de melhor do mundo. Protagonista nas fases decisivas da competição, com gols e assistências, ele tem sido cotado como o jogador com maior probabilidade de vencer o prêmio individual.

O brasileiro foi o autor do segundo gol da partida, ao receber passe cirúrgico do inglês Jude Bellingham e chutar cruzado, de perna esquerda e sem chance para o goleiro Kobel. Antes, outra bela jogada de Vini Jr. já havia levado ao escanteio que, segundos depois, resultou no primeiro gol do clube espanhol, marcado pelo lateral direito Carvajal. O desempenho do atleta ex-Flamengo, e agora protagonista no Real Madrid, era aguardado justamente porque poderia tornar quase inevitável que ele fosse premiado como o melhor do mundo. E foi o que aconteceu.

Além de sacramentar a vitória de seu clube, o gol marcado por Vinicius Junior fez com que ele se tornasse o único brasileiro a marcar em duas finais de Champions League, além de ser o mais jovem no mundo a conseguir tal feito, com apenas 23 anos. Há dois anos, na final contra o Liverpool, foi também dele o gol que deu o título ao Real Madrid, em vitória por 1 a 0.

Vítima de repetidos ataques racistas, especialmente em partidas do Campeonato Espanhol nas últimas temporadas, o brasileiro agora reivindica seu lugar entre os maiores da competição, com inúmeros recordes quebrados ao longo da temporada. Foram quatro gols e três assistências a partir das oitavas de final da Champions League. Assim, o jogador nascido em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, se cacifou como o favorito para a próxima escolha de melhor do mundo, desbancando nomes potentes como Mbappé, Haaland, Harry Kane, Phil Foden e seus companheiros de equipe, Toni Kroos e Jude Bellingham.