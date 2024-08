Giullia Penalber vence e lutará por bronze inédito para o Brasil no wrestling

Garantindo o melhor resultado da história do wrestling brasileiro em Jogos Olímpicos, Giullia Penalber venceu a alemã Sandra Paruszewski por 7 a 0, nesta sexta-feira, 9, e vai à disputa do bronze na categoria até 57kg em Paris. A brasileira enfrenta a chinesa Hong Kexing às 16h em busca de um lugar no pódio.

Giullia estreou em Paris na quinta-feira com uma vitória sobre Rckaella Aquino, da ilha de Guam. Nas quartas de final, a brasileira perdeu para Anastasia Nichita, da Moldávia, mas entrou na repescagem após Nichita chegar à final da competição.

Até essa sexta-feira, o melhor resultado do Brasil no wrestling em Olimpíadas era o oitavo lugar de Rosângela Conceição nos Jogos de Pequim, em 2008.