FPF nega pedido do São Paulo e clássico com Palmeiras segue no dia 26

A tentativa do São Paulo não surtiu efeito, e o pedido de mudança da data do clássico com o Palmeiras foi negado pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Com isso, o encontro com o Verdão, válido pela décima rodada do Estadual, segue marcado para o dia 26 de fevereiro, domingo, em Presidente Prudente (SP).

O motivo do pedido da mudança do duelo para sábado, se deu para que Lucas conseguisse atuar contra o Palmeiras – o atacante foi convocado por Mano Menezes para o amistoso com a Bósnia, dia 28 de fevereiro, marcado para acontecer na Suíça, e, pelo curto espaço de tempo, não deverá enfrentar o time de Felipão.

De acordo com nota divulgada no site oficial do Tricolor, a decisão da FPF foi tomada em menos de 24 horas depois do pedido da diretoria do clube. O Santos, por sua vez, teve dois jogos do Paulista antecipados, por conta da convocação de algumas peças importantes do elenco do Peixe para este amistoso: Rafael, Paulo Henrique Ganso e Neymar.