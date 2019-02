Fluminense vê com preocupação a evolução do Botafogo

Na segunda colocação do Campeonato Brasileiro com 18 pontos conquistados, o Fluminense vem embalado na competição e, tendo vencido seus últimos quatro compromissos, chega embalado para o clássico do próximo domingo contra o Botafogo, às 16 horas (de Brasília). Apesar do bom momento, existe uma grande preocupação com o adversário após a expressiva vitória que o adversário conquistou sobre o Corinthians por 3 a 1 fora de casa na última rodada.

‘O Botafogo tem um forte time, vem de dois resultados positivos e com certeza vai fazer um grande jogo no domingo. Vamos ter que nos esforçar bastante para conseguirmos mais uma vitória, que é o nosso objetivo. Trata-se de um clássico, de um duelo normalmente equilibrado’, afirmou o zagueiro Anderson.

Em relação ao time que vai a campo, na manhã desta quinta-feira, nas Laranjeiras, Abel Braga mais uma vez deu indícios do que pretende fazer, com Wagner ocupando a vaga de Deco, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Flamengo. A princípio essa seria a única mudança na equipe, porém o treinador não tem cem por cento de certeza de que poderá contar com Wellington Nem, que pelo segundo dia seguido ficou de fora do treino por conta de uma amigdalite.

O atacante, que vem apresentando um quadro de febre, também vem sofrendo com uma inflamação no joelho esquerdo. Assim, ele passa a ser dúvida para domingo mesmo com o otimismo do departamento médico. Caso ele não possa jogar, Samuel Rosa, um dos destaques do coletivo desta quinta-feira, formará o ataque com Fred, autor dos dois gols dos titulares na vitória de 2 a 0 sobre os reservas.

Afastado dos últimos treinos por conta de uma virose, Diego Cavalieri voltou a trabalhar com os demais goleiros nesta quinta-feira e não preocupa para o duelo com os botafoguenses. Assim, o esboço do time do Fluminense para domingo tem: Diego Cavalieri, Bruno, Gum, Anderson e Carlinhos; Edinho, Jean, Wagner e Thiago Neves; Samuel Rosa (Wellington Nem) e Fred. Nesta sexta-feira os jogadores voltam a treinar pela manhã nas Laranjeiras.

Fora de campo a diretoria está esperando apenas o desfecho da situação envolvendo o meia argentino Darío Conca, que deseja deixar o futebol chinês para retornar ao clube carioca, para encerrar oficialmente o ciclo de contratações para a sequência da temporada. Conca é o único reforço que pode chegar ao elenco para a disputa do Brasileirão.