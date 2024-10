Flamengo x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações

Hoje é dia de Fla-Flu! Flamengo e Fluminense se encaram nesta quinta-feira (17), no Estádio do Maracanã, às 20 horas. O clássico válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro promete pegar fogo.

Em uma ponta da tabela, o Flamengo precisa da vitória para continuar sonhando com o título, enquanto também está de olho na partida do próximo domingo, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela semifinal da Copa do Brasil. O rubro-negro atualmente ocupa a 4ª colocação do Brasileirão, com 51 pontos, 9 atrás do líder Botafogo, mas com uma partida a menos.

Do outro lado da tabela, o Fluminense precisa da vitória para evitar que retorne ao Z-4. O tricolor carioca está na 16ª colocação, com 30 pontos, um a mais que Vitória e Corinthians, times que abrem a zona de rebaixamento. O Fluminense também tem uma partida a menos que os seus adversários diretos.

Para a partida, o Flamengo, que teve sete jogadores convocados para a Data FIFA (Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Fabrício Bruno, Gerson, Gonzalo Plata e Erick Pulgar), vai disponibilizar um avião particular para que os atletas retornem ao Brasil a tempo de disputar a partida.

Já o tricolor não deve contar com Marcelo e Keno, que estão cumprindo suspensão e com Kevin Serna, que está lesionado.