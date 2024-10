Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo, escalações, arbitragem e horário

Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 2, às 21h45, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil 2024. Para chegar a essa fase da competição, o rubro-negro venceu o Bahia duas vezes pelo placar de 1 a 0. Já o alvinegro, que perdeu o jogo de ida por 2 a 1 para o Juventude, conseguiu reverter em casa e avançar após vitória sobre a equipe gaúcha por 3 a 1.

O Flamengo vive momento turbulento na temporada após a eliminação na Libertadores para o Peñarol e a demissão do técnico Tite na segunda-feira 30. No Campeonato Brasileiro, ocupa a quarta colocação com 48 pontos, nove a menos que o líder Botafogo. O ex-jogador Filipe Luís será o comandante já nesta partida e deve mandar a campo o seguinte time: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Léo Ortiz, De la Cruz, Gerson e De Arrascaeta; Gabigol (Gonzalo Plata) e Bruno Henrique.

Já o Corinthians, que também disputará a semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Racing, vive temporada bipolar. Isso porque, no Campeonato Brasileiro, soma apenas 28 pontos, com seis vitórias, e está na 17ª colocação – se o torneio acabasse hoje, seria rebaixado para a Série B. Contra o Flamengo, os onze iniciais escolhidos pelo técnico Ramón Díaz devem ser: Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Hugo); José Martínez, Charles, Carrillo e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Romero e Yuri Alberto.

Como assistir ao duelo da Copa do Brasil?

Para acompanhar a partida entre os times com as duas maiores torcidas do país, serão quatro opções: Amazon Prime, TV Globo, Premiere e SporTV.

Qual será a arbitragem do jogo?

O árbitro principal de Flamengo e Corinthians será Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO). Os auxiliares serão Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Bruno Boschilia (Fifa-PR). O chefe do VAR será Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR).