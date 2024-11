Flamengo x Atlético-MG: horário, onde assistir e prováveis escalações

Tá chegando a hora! A bola vai rolar para a primeira decisão da Copa do Brasil na tarde de hoje, 3, às 16 horas. Flamengo e Atlético Mineiro vão se enfrentar no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Durante a campanha, o Flamengo eliminou Amazonas, Palmeiras, Bahia e Corinthians. Já o Atlético Mineiro eliminou Sport, CRB, São Paulo e Vasco.

No próximo domingo, dia 10, vai acontecer o segundo jogo da grande final da Copa do Brasil, na Arena MRV, em Belo Horizonte, também às 16 horas. O campeão embolsará R$ 73,5 milhões de premiação, enquanto o vice ficará com R$ 31,5 milhões.

O Atlético Mineiro conseguiu uma classificação histórica para a final da Copa Libertadores da América na última terça-feira, depois de empatar com o River Plate por 0 a 0 no Estádio Monumental de Nuñez, na Argentina. O galo tinha vencido a primeira partia por 3 a 0.

Já o rubro-negro empatou com o Internacional na última quarta-feira, 30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Flamengo tinha a chance de conquistar 3 pontos e ficar a 7 do líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, mas com o empate, o clube carioca agora vê a distancia ficar em 9 pontos.

O Flamengo vai ter dois desfalques por suspensões para a partida: o volante Erick Pulgar e o atacante Bruno Henrique. O meio-campista De La Cruz, que está lesionado, também é ausência.

O Atlético-MG não terá desfalques por suspensão, mas o técnico Gabriel Milito não vai poder contar com o meia Bernard e o atacante Cadu, que estão machucados.

Como assistir ao jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro?

A partida entre Flamengo e Atlético Mineiro vai ser realizada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 16 horas. O jogo terá transmissão da Globo, do Sportv, do Premiere e do Prime Video.

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Léo Ortiz, Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Michael (Plata) e Gabigol. Técnico: Filipe Luís

Atlético-MG: Éverson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco e Guilherme Arana; Paulinho, Deyverson e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Arbitragem:

O árbitro da partida será Rafael Klein, do Rio Grande do Sul.