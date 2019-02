Federer e Wozniacki já estão nas semis

O suíço número 2 do mundo Roger Federer vai enfrentar na semifinal do Austrália Open o sérvio Novak Djokovic. Ambos jogaram nesta terça-feira e passaram bem pelos seus adversários. Federer enfrentou o também suíço Stanilas Wawrinka, vitória por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/3 e 6/3, em 1h46min. Djokovic passou pelo checo Tomas Berdych, 3 sets a 0, parciais de 6/1, 7/6 (7/5) e 6/1, em 2h31min. Federer, atual campeão do Austrália Open, lidera o confronto direto contra Djokovic por 13 a 6, tendo vencido os três últimos jogos. Porém, o sérvio venceu o último duelo em um Grand Slam, na semifinal do US Open de 2010. No feminino, a dinamarquesa número 1 do mundo Caroline Wozniacki sofreu para passar pela italiana Francesca Schiavone por 2 a 1, 3/6 6/3 6/3, pelas quartas. Em outra partida, a chinesa Na Li, cabeça de chave número 9, venceu a alemã Andrea Petk por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/4. A dinamarquesa enfreta a chinesa em uma semi. Na noite desta terça, já quarta-feira na Austrália, a definição das outras semifinais: no feminino a checa Petra Kvitova enfrenta a russa Vera Zvonareva e a polonesa Agnieszka Radwanska joga com a belga Kim Clijsters. No masculino, a outra semifinal será decidida depois do encontro entre os espanhóis Rafael Nadal e David Ferrer e após a partida entre o ucraniano Alexandr Dolgopolov e o britânico Andy Murray.