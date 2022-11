F1: Chuva em Interlagos coloca emoção em prova classificatória

Última prova da temporada com corrida de velocidade, o GP de São Paulo de Fórmula 1 realizou nesta sexta a etapa classificatória que definirá o grid da prova de sábado à tarde. Com chuva intermitente, a sprint race foi marcada por muitos erros e surpresas. Kevin Magnussen, da Haas, fez a volta mais rápida e ficou com a pole. Ele largará ao lado de Max Verstappen, da Red Bull, vencedor antecipado do campeonato de pilotos.

Entre os dez primeiros, estão pela ordem: George Russell, Lando Norris, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sergio Pérez e Charles Leclerc. Pérez e Leclerc, que disputam a vice-liderança do campeonato de pilotos, não foram bem. Leclerc chegou a entrar na pista na terceira parte da prova com pneus intermediários, quando a chuva estava bem fraca – ele mesmo lamentou a decisão nas comunicações com a equipe.

A oito minutos do fim da prova classificatória, Geroge Russell escapou da pista com sua Mercedes. A bandeira vermelha foi acionada e a sessão foi retomada cerca de 10 minutos depois. Hamilton entrou na pista com pouco menos de 4 minutos para o final, mas não conseguiu tempo satisfatório.

No sábado, a Fórmula 1 volta à pista de Interlagos para mais duas sessões. Primeiro, às 12h30, com o segundo treino livre, seguido da corrida velocidade, às 16h30. Esta última define o grid de largada da prova oficial do domingo.

Continua após a publicidade