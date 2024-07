Estreia do Brasil e mais: o que assistir da Olimpíada de Paris nesta quinta, 25

Mirando recordes e superar o quadro de medalhas de Tóquio, o Brasil faz sua estreia nesta quinta-feira, 24, nos Jogos Olímpicos de Paris.

Às 4h30, no horário de Brasília, Ana Luiza Caetano, do tiro com arco, será a primeira brasileira a entrar em ação. Ela participa da fase de classificação.

Um pouco mais tarde, às 9h, a seleção feminina de handebol entra em campo para enfrentar a Espanha.

Logo em seguida, às 9h15, Marcus Vinícius D’Almeida, de 26 anos e atual número 1 do mundo, entra nas classificatórias masculinas do tiro com arco. “Ninguém chega a número 1 do mundo sem gostar de pressão. Eu procurei isso e adoro ser a atração do show”, disse a VEJA um pouco antes de embarcar para a França.

As meninas da seleção de futebol fecham a participação brasileira na quinta-feira, jogando às 14h contra a Nigéria. Destaque para a atacante Marta, de 38 anos, que chega em território francês para a sexta participação em uma Olimpíada.

A seleção brasileira feminina tem duas pratas olímpicas, conquistadas em Atenas 2004 e Pequim 2008. Em Tóquio, o Brasil foi eliminado pelo Canadá nas quartas de final.

Entre outros destaques, a França, atual campeã feminina no handebol, enfrenta a Hungria, às 14h.

A seleção feminina de futebol da Espanha, atual campeã da Copa do Mundo, enfrenta o Japão, às 12h. Ao mesmo tempo, o Canadá, seleção campeã olímpica em Tóquio, pega a Nova Zelândia.

Veja abaixo a programação completa, no horário de Brasília, dos Jogos Paris 2024 para quinta-feira, 25 de agosto:

4:00 Handebol F – Grupo A: SLO x DEN

4:30 Tiro com Arco F – Ranqueamento

6:00 Handebol F – Grupo B: NED x ANG

9:00 Handebol F – Grupo B: ESP x BRA

9:00 Rugby 7s M – Grupo B: SAM x KEN

9:15 Tiro com Arco M – Ranqueamento

9:30 Rugby 7s M – Grupo B: ARG x AUS

10:00 Rugby 7s M – Grupo C: USA xás URU

10:30 Rugby 7s M – Grupo C: FIJ x FRA

11:00 Handebol F – Grupo A: GER x KOR

11:00 Rugby 7s M – Grupo A: RSA x JPN

11:30 Rugby 7s M – Grupo A: NZL x IRL

12:00 Futebol F – Grupo C: ESP x JPN

12:00 Futebol F – Grupo A: CAN x NZL

14:00 Futebol F – Grupo C: NGR x BRA

14:00 Futebol F – Grupo B: GER x AUS

14:00 Handebol F – Grupo B: HUN x FRA

15:00 Rugby 7s M – Disputa 9º ao 12º #1

15:30 Rugby 7s M – Disputa 9º ao 12º #2

16:00 Futebol F – Grupo A: FRA x COL

16:00 Futebol F – Grupo B: USA x ZAM

16:00 Handebol F – Grupo A: NOR x SWE

16:00 Rugby 7s M – Quartas #1

16:30 Rugby 7s M – Quartas #2

17:00 Rugby 7s M – Quartas #3

17:30 Rugby 7s M – Quartas #4